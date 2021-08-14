У Франції судитимуть людей, які вночі зібрали 96 кг дикої чорниці

Трьом чоловікам загрожує значний штраф та навіть тюремне ув’язнення

У ніч проти вівторка, 10 серпня, у регіональному природному парку Бальон-де-Вож, що на Сході Франції, затримали трьох чоловіків, у яких було 96 кг чорниці. Про це повідомляє видання Le Figaro. Річ у тім, що одній людині дозволено збирати не більш як 10 кг (або п’яти літрів) дикої чорниці, до того ж, робити це вночі заборонено.

Правопорушники, які не встояли перед спокусою, змушені будуть заплатити значний штраф. Так, якщо кількість зібраного перевищує 10 літрів, їм загрожує 45 тисяч євро штрафу та три роки ув’язнення.

Трьох любителів чорниць доправили до прокуратури міста Епіналь. Зібрані ж ними ягоди віддали мешканцям прилеглих до заповідника містечок.

Раніше дієтологиня Оксана Скиталінська розповіла, чим корисна чорниця та чому дикорослі ягоди потрібно додати до раціону всім, хто дбає про своє самопочуття.

Також під час патрулювання зони ЧАЕС працівники поліції спільно з військовослужбовцями прикордонної служби України виявили поблизу відселеного села Ясен двох порушників радіаційної безпеки.

Жителі Поліського району, 18-річний хлопець та 41-річна жінка, незаконно проникли на відчужену територію зони ЧАЕС з метою збирання чорниці.

Нагадаємо, на початку липня у зоні ЧАЕС затримано мешканку Рівненської області, яка зібрала 14 кг лісової ягоди для продажу.