На Львівщині невідомі побили ветерана, поліція почала розслідування

На Львівщині поліція перевіряє інформацію про побиття ветерана війни у Пустомитах

Поліція Львівської області розпочала перевірку інформації щодо ймовірного побиття ветерана російсько-української війни, яке, за повідомленнями у соціальних мережах, сталося у місті Пустомити Львівського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівщини.

Як повідомили правоохоронці, офіційного звернення щодо цього інциденту до територіальних підрозділів не надходило.

«Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили допис, авторка якого повідомила про побиття ветерана російсько-української війни, що сталось у місті Пустомити», – йдеться у повідомленні.

Співробітники відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 зареєстрували інформацію. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та осіб, які могли завдати тілесних ушкоджень потерпілому. Вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.

