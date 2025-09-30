Головна Країна Події в Україні
На Львівщині невідомі побили ветерана, поліція почала розслідування

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На Львівщині невідомі побили ветерана, поліція почала розслідування
Вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту
фото з відкритих джерел

На Львівщині поліція перевіряє інформацію про побиття ветерана війни у Пустомитах

Поліція Львівської області розпочала перевірку інформації щодо ймовірного побиття ветерана російсько-української війни, яке, за повідомленнями у соціальних мережах, сталося у місті Пустомити Львівського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівщини.

Як повідомили правоохоронці, офіційного звернення щодо цього інциденту до територіальних підрозділів не надходило.

«Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили допис, авторка якого повідомила про побиття ветерана російсько-української війни, що сталось у місті Пустомити», – йдеться у повідомленні.

Співробітники відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 зареєстрували інформацію. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та осіб, які могли завдати тілесних ушкоджень потерпілому. Вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Нагадаємо, у селі Сасів Золочівського району Львівської області територіальний центр комплектування мобілізував чоловіка, який опікувався своїм батьком, прикутим до ліжка. Тепер він залишився без догляду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на hromadske.

За словами журналістів, Йосиф Маліцький залишився зачиненим сам у своїй оселі, оскільки його єдиного сина мобілізували. Без нагляду також залишилось велике господарство.

До слова, внаслідок вибуху, який стався в селі Зимна Вода Львівського району, ніхто не постраждав. Вибух пошкодив вікна житлових будинків, автомобілі та огорожі. Поліція проводить розслідування, пише «Главком».

Інцидент був зафіксований 21 вересня близько 20:20, коли на спецлінію «102» надійшло повідомлення про вибух. На місце події одразу прибула група спеціалістів-вибухотехніків поліції Львівщини, оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділу поліції.

