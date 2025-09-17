На Харківщині легковик зіткнувся з хлібовозом: загинули двоє людей
Водій ВАЗ-217230 загинув дорогою до лікарні
У ДТП на Харківщині загинули дві людини. Поліція встановлює обставини аварії. Про це повідомляє поліція Харківської області, пише «Главком».
За повідомленням поліції, 17 вересня в селі Вільшани на автошляху Харків-Охтирка сталося зіткнення автомобілів ВАЗ-217230 та Mercedes Benz Sprinter, які рухалися у зустрічному напрямку.
Внаслідок аварії загинув на місці пасажир ВАЗ. Також в кареті швидкої під час госпіталізації до лікарні помер водій вказаного автомобіля. Різні травми отримав кермувальник Mercedes, його направили до лікарні.
Наразі триває огляд місця події.
Нагадаємо, на Харківщині сталася трагедія – внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди загинули жінка та дитина, а винуватець аварії скоїв самогубство.
Коментарі — 0