На Харківщині легковик зіткнувся з хлібовозом: загинули двоє людей

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На Харківщині легковик зіткнувся з хлібовозом: загинули двоє людей
фото: Нацполіція

Водій ВАЗ-217230 загинув дорогою до лікарні

У ДТП на Харківщині загинули дві людини. Поліція встановлює обставини аварії. Про це повідомляє поліція Харківської області, пише «Главком».

За повідомленням поліції, 17 вересня в селі Вільшани на автошляху Харків-Охтирка сталося зіткнення автомобілів ВАЗ-217230 та Mercedes Benz Sprinter, які рухалися у зустрічному напрямку.

Внаслідок аварії загинув на місці пасажир ВАЗ. Також в кареті швидкої під час госпіталізації до лікарні помер водій вказаного автомобіля. Різні травми отримав кермувальник Mercedes, його направили до лікарні. 

17 вересня в селі Вільшани на автошляху Харків-Охтирка сталося зіткнення автомобілів ВАЗ-217230 та Mercedes Benz Sprinter
17 вересня в селі Вільшани на автошляху Харків-Охтирка сталося зіткнення автомобілів ВАЗ-217230 та Mercedes Benz Sprinter
фото: Нацполіція

Наразі триває огляд місця події. 

Нагадаємо, на Харківщині сталася трагедія – внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди загинули жінка та дитина, а винуватець аварії скоїв самогубство. 

