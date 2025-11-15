На Харківщині від детонації БпЛА загинула пенсіонерка

Російський дрон на вулицях міста після атаки

Обставини події з’ясовують правоохоронці

У Харківському районі загинула жінка, коли взяла до рук російський дрон. Про це повідомляє ДСНС та начальник МВА Вячеслав Задоренко, пише «Главком».

Подія сталась 14 листопада у селі Гоптівка Дергачівської громади. Вибухонебезпечний предмет здетонував, коли жінка взяла його до рук. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

«Літня жінка, нехтуючи власними життям та здоров’ям, взяла російський дрон, який вибухнув у неї в руках. Громадянка отримала несумісні з життям травми і померла на місці», – написав Задоренко.

У ГУ Нацполіції у Харківській області уточнили, що FPV пенсіонерка виявила біля під’їзду будинку.

Нагадаємо, на Чернігівщині двоє підлітків постраждали від вибуху уламків ворожого дрона.

До слова, у Борзнянській громаді Ніжинського району Чернігівської області сталася трагедія під час проведення польових робіт. Внаслідок вибуху, спричиненого російським безпілотним літальним апаратом, загинуло двоє чоловіків.