На Харківщині від детонації БпЛА загинула пенсіонерка

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На Харківщині від детонації БпЛА загинула пенсіонерка
Російський дрон на вулицях міста після атаки
фото з відкритих джерел

Обставини події з’ясовують правоохоронці

У Харківському районі загинула жінка, коли взяла до рук російський дрон. Про це повідомляє ДСНС та начальник МВА Вячеслав Задоренко, пише «Главком».

Подія сталась 14 листопада у селі Гоптівка Дергачівської громади. Вибухонебезпечний предмет здетонував, коли жінка взяла його до рук. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

«Літня жінка, нехтуючи власними життям та здоров’ям, взяла російський дрон, який вибухнув у неї в руках. Громадянка отримала несумісні з життям травми і померла на місці», – написав Задоренко.

У ГУ Нацполіції у Харківській області уточнили, що FPV пенсіонерка виявила біля під’їзду будинку.

Нагадаємо, на Чернігівщині двоє підлітків постраждали від вибуху уламків ворожого дрона.

До слова, у Борзнянській громаді Ніжинського району Чернігівської області сталася трагедія під час проведення польових робіт. Внаслідок вибуху, спричиненого російським безпілотним літальним апаратом, загинуло двоє чоловіків. 

Харківщина безпілотник

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
