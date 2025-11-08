Авіаудар РФ по Харківщині: вісім людей поранено, зруйновано АЗС

Окупанти атакували керованою авіабомбою Пісочинську територіальну громаду на Харківщині

Унаслідок ворожого авіаційного удару на Харківщині постраждали восьмеро людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Як відомо, увечері, 7 листопада, російські війська атакували керованою авіабомбою Пісочинську територіальну громаду.

У селищі Коротич влучання призвело до повного руйнування будівлі автозаправної станції та пошкодження кількох автомобілів. Усі постраждалі громадяни були госпіталізовані.

фото: ДСНС Харківщини

Надзвичайники оперативно ліквідували займання, а також здійснили розбір завалів. На місці інциденту працювали підрозділи ДСНС, групи піротехніків та місцева пожежна охорона.

фото: ДСНС Харківщини

Як повідомлялося, російські окупаційні війська завдали удару авіаційними бомбами по автозаправній станції на території Харківської області. Унаслідок атаки постраждали п'ятеро людей, серед яких і співробітник поліції. Усі поранені були госпіталізовані.

Близько 21:00 7 листопада ворог здійснив обстріл, попередньо, авіабомбами типу КАБ, по території Пісочинської територіальної громади, що розташована в Харківському районі. Влучання призвело до пошкодження АЗС та кількох цивільних автомобілів.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у передмісті Харкова пролунала серія вибухів. Попередньо, ворог наніс ракетні удари. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Також російські терористи атакували ударними безпілотниками критичну інфраструктуру Одещини. Про це повідомив очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

«Ворог знову цинічно атакував ударними безпілотниками критичну інфраструктуру Одещини. Незважаючи на ефективну роботу сил ППО, є пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури на півдні області», – написав Кіпер.

До слова, у ніч на 8 листопада окупанти масовано атакували ракетами та безпілотниками Україну. Під удар потрапила Дніпропетровщина. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Гайваненко повідомив, що у Дніпрі через влучання БпЛА пошкоджена багатоповерхівка. Зруйновані декілька квартир, виникла пожежа. За попередньою інформацією, через ворожий удар є постраждалі. Серед них двоє дітей – 2 і 13 років.