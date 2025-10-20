Головна Світ Політика
Британія збиватиме безпілотники над військовими об'єктами – The Telegraph

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Британські військові зможуть збивати безпілотники, що загрожують військовим базам, без попердження
Наразі військові можуть використовувати спеціальне обладнання для боротьби з безпілотниками

Війська Великої Британії отримають нові повноваження збивати дрони, які загрожують військовим базам країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Очікується, що в понеділок, 20 жовтня, глава Міноборони Британії оприлюднить своє бачення щодо захисту найважливіших військових баз країни у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. Сюди входять нові повноваження щодо збиття дронів, які загрожують військовим базам країни. Водночас співрозмовник видання зазначив, що британський уряд «не відкидає можливості поширення цих повноважень на інші важливі об'єкти, такі як аеропорти».

«Ми завжди будемо робити все необхідне для забезпечення безпеки британського народу, і наразі ми розробляємо нові повноваження – які будуть закріплені в законі про збройні сили – для збивання невідомих безпілотників над військовими об'єктами Великої Британії», – заявить міністр оборони Британії Джон Гілі.

Як зазначається, наразі військові можуть використовувати спеціальне обладнання для боротьби з безпілотниками, яке може відстежувати наближення безпілотників, перехоплювати сигнал і силоміць змінювати їх курс. Воно також може порушувати сигнал GPS. Однак нова пропозиція надасть солдатам або поліції Міністерства оборони «кінетичну опцію» збивати їх на місці, що зараз вони можуть робити лише в екстремальних обставинах.

До слова, Велика Британія виступила з ініціативою спільно зі Сполученими Штатами розробити мирний план для України, подібний до плану Дональда Трампа щодо Сектору Газа.

