Під час збирання грибів здетонував російський БпЛА: двоє підлітків травмувались

Під час збирання грибів здетонував російський БпЛА

Двоє 15-річних хлопців отримали уламкові поранення

На Чернігівщині двоє підлітків постраждали від вибуху уламків ворожого дрона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Новгород-Сіверському районі двоє 15-річних хлопців отримали уламкові поранення, коли здетонувала вибухова частина збитого безпілотника.

«Підлітки збирали гриби в лісі та підійшли до дрона надто близько. Пристрій вибухнув», – йдеться у повідомленні.

фото: ДСНС

До слова, у Борзнянській громаді Ніжинського району Чернігівської області сталася трагедія під час проведення польових робіт. Внаслідок вибуху, спричиненого російським безпілотним літальним апаратом, загинуло двоє чоловіків.