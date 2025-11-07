Під час збирання грибів здетонував російський БпЛА: двоє підлітків травмувались
Двоє 15-річних хлопців отримали уламкові поранення
На Чернігівщині двоє підлітків постраждали від вибуху уламків ворожого дрона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
У Новгород-Сіверському районі двоє 15-річних хлопців отримали уламкові поранення, коли здетонувала вибухова частина збитого безпілотника.
«Підлітки збирали гриби в лісі та підійшли до дрона надто близько. Пристрій вибухнув», – йдеться у повідомленні.
До слова, у Борзнянській громаді Ніжинського району Чернігівської області сталася трагедія під час проведення польових робіт. Внаслідок вибуху, спричиненого російським безпілотним літальним апаратом, загинуло двоє чоловіків.
