Коли українські біженці повернуться додому? Прогноз Нацбанку

Масове повернення українців, які тимчасово перебувають за кордоном, почнеться не раніше 2027 року і відбуватиметься повільними темпами – приблизно по 100 тисяч осіб щороку. Про це йдеться в інфляційному звіті Нацбанку, передає «Главком».

Швидкість повернення громадян напряму залежатиме від ситуації безпеки, темпів економічного відновлення та умов життя українців у європейських країнах.

Навіть у разі завершення активної фази війни, високі ризики залишатимуться вагомим фактором, який стримуватиме міграцію назад до України. Йдеться не лише про обстріли прифронтових територій, а й про можливі ракетні удари та загрозу терактів у мирних регіонах.

За повідомленням Нацбанку, політика країн ЄС щодо українців – тимчасовий захист, можливість довгострокового проживання, доступ до ринку праці та освіти – зменшує бажання швидко повертатися додому. Навіть після покращення безпекової ситуації частина громадян залишиться за кордоном через стабільніші умови життя та повільне економічне відновлення в Україні.

За прогнозами НБУ:

у 2025 році чистий відплив населення становитиме близько 200 тисяч осіб;

у 2026 році міграційні відтоки збережуться на рівні приблизно 200 тисяч осіб;

у 2027 році очікується чисте повернення – близько 100 тисяч осіб, що у п’ять разів менше попередніх оцінок (0,5 млн).

Нагадаємо, українські біженці, які мешкають у Вільнюсі, зможуть безплатно їздити на автобусах та тролейбусах ще протягом року. Однак існують певні умови, щоб скористатися цією послугою, про які варто знати українцям.

До слова, українські біженці в Німеччині можуть втратити виплати з безробіття. Німецький уряд ухвалив рішення змінити процес виплати соціальної допомоги Bürgergeld.

Крім того, уряд Польщі підготував законопроєкт, який передбачає поступове згортання спеціальних заходів підтримки для українських біженців, введених у 2022 році. За новими правилами, після 4 березня 2026 року українці будуть прирівняні до інших іноземців, і до них застосовуватимуться загальні норми, що діють для всіх мігрантів.