Коли українські біженці повернуться додому? Прогноз Нацбанку
Навіть після покращення безпекової ситуації частина громадян залишиться за кордоном через стабільніші умови життя та повільне економічне відновлення в Україні
Масове повернення українців, які тимчасово перебувають за кордоном, почнеться не раніше 2027 року і відбуватиметься повільними темпами – приблизно по 100 тисяч осіб щороку. Про це йдеться в інфляційному звіті Нацбанку, передає «Главком».
Швидкість повернення громадян напряму залежатиме від ситуації безпеки, темпів економічного відновлення та умов життя українців у європейських країнах.
Навіть у разі завершення активної фази війни, високі ризики залишатимуться вагомим фактором, який стримуватиме міграцію назад до України. Йдеться не лише про обстріли прифронтових територій, а й про можливі ракетні удари та загрозу терактів у мирних регіонах.
За повідомленням Нацбанку, політика країн ЄС щодо українців – тимчасовий захист, можливість довгострокового проживання, доступ до ринку праці та освіти – зменшує бажання швидко повертатися додому. Навіть після покращення безпекової ситуації частина громадян залишиться за кордоном через стабільніші умови життя та повільне економічне відновлення в Україні.
За прогнозами НБУ:
- у 2025 році чистий відплив населення становитиме близько 200 тисяч осіб;
- у 2026 році міграційні відтоки збережуться на рівні приблизно 200 тисяч осіб;
- у 2027 році очікується чисте повернення – близько 100 тисяч осіб, що у п’ять разів менше попередніх оцінок (0,5 млн).
Нагадаємо, українські біженці, які мешкають у Вільнюсі, зможуть безплатно їздити на автобусах та тролейбусах ще протягом року. Однак існують певні умови, щоб скористатися цією послугою, про які варто знати українцям.
До слова, українські біженці в Німеччині можуть втратити виплати з безробіття. Німецький уряд ухвалив рішення змінити процес виплати соціальної допомоги Bürgergeld.
Крім того, уряд Польщі підготував законопроєкт, який передбачає поступове згортання спеціальних заходів підтримки для українських біженців, введених у 2022 році. За новими правилами, після 4 березня 2026 року українці будуть прирівняні до інших іноземців, і до них застосовуватимуться загальні норми, що діють для всіх мігрантів.
Коментарі — 0