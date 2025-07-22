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На Херсонщині зберуть набагато менше кавунів, ніж до війни

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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На Херсонщині зберуть набагато менше кавунів, ніж до війни
Херсонщина втратила статус кавунової столиці України
фото: з відкритих джерел

Понад половину врожаю знищили морози, тому аграріям довелося пересівати кавуни

На правобережній частині Херсонщини планують зібрати понад 30 тисяч тонн кавунів. Про це, як пише «Главком», розповів директор Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської ОВА Дмитро Юнусов.

За його словами, у 2025 році кавунами засіяли 1500 гектарів, тоді як торік ця цифра становила понад 600 гектарів. Окрім того, ще 400 гектарів відвели під дині.

Утім, очікування щодо врожайності цьогоріч не виправдалися — погодні умови, а саме весняні заморозки, негативно вплинули на більшість культур, суттєво пошкодивши молоді посіви.

Юнусов зазначив, що врожайність кавунів і динь суттєво різниться залежно від громади. У Чорнобаївській, Музиківській та Білозерській громадах фіксують як дуже низькі, так і високі показники — від 20 до понад 60 тонн із гектара.

Десятого квітня фіксували до мінус 10 градусів, і тим аграріям, які засіяли ранній кавун, довелося пересівати, оскільки 70% насіння померзли. А ті, хто зробив ставку на більш пізній і засівали на початку травня, отримали більшу врожайність баштанних, – розповів Юнусов.

За даними сайту СуперАгроном, у 2021 році на Херсонщині зібрали 400 тисяч тонн кавунів, тож очікувані цьогоріч 30 тисяч тонн не дотягують навіть до 10% від колишніх обсягів.

Своєю чергою провідна наукова співробітниця Інституту овочівництва і баштанництва НААН Вікторія Рудь розповіла «Комерсанту Українському», що Херсонщина, яка раніше була абсолютним баштанним лідером країни, тепер не знаходиться навіть у топ-3 регіонів.

До 2022 року Херсонська область виробляла до 70 % усіх українських кавунів. Але через окупацію та воєнні дії частина господарств знищена або евакуйована й посівні площі в окупованій частині регіону скоротилися щонайменше на 60–70 %.

Натомість лідерами стали Одеська, Миколаївська та Запорізька області. Окрім того, виробництво баштану також зосереджене у Харківській та Полтавській областях.

Нагадаємо, що улюблений літній продукт українців цьогоріч з'явиться на прилавках пізніше, ніж зазвичай. Наразі на ринку домінують імпортовані кавуни.

Також «Главком» писав, скільки коштують перші кавуни у Києві та де їх купити.

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Теги: Херсонщина ягода

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