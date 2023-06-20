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В окупованому Токмаку пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
В окупованому Токмаку пролунали вибухи
У мережі повідомляється про ймовірну детонацію внаслідок нічної «бавовни»
фото з відкритих джерел

Місцеві пабліки повідомляють про прильоти в стороні Молочанська, на околицях Токмака

У Токмаку (Запорізька область), тимчасово підконтрольному російським окупантам, пролунала серія вибухів у понеділок, 19 червня. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Вибухи в окупованому місті чули після 23.00.

За даними Telegram-каналу «Гнила Черешня», прилетіло 6 разів поспіль в стороні Молочанська, на околицях Токмака

Також у мережі повідомляється про ймовірну детонацію внаслідок цієї нічної «бавовни».

Більш докладних даних від офіційних осіб щодо вибухів у Токмаку та наслідків наразі немає.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 червня в Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Також із самого ранку 18 червня на тимчасово окупованих територіях Херсонської області лунали вибухи. Інформація про потужні звуки надходила із Генічеського та Скадовського районів. Повідомлялося про детонацію на складах російських військ.

Зокрема вночі 19 червня на півночі тимчасово окупованого Криму пролунала серія вибухів, після чого чути звуки стрілянини з кулеметів. Пізніше були помічені вертольоти та пролунав звук стрілянини з кулеметів.

До слова, зранку 18 червня українські захисники вразили великий складу боєприпасів російських окупантів у селищі Рикове Херсонської області. Увечері того ж дня в мережі поширилися фото з місця влучання.

 

Теги: вибух ЗСУ Запорізька область

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