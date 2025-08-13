У Запоріжжі двоє невідомих у балаклавах стріляли у людину та намагалися втекти

Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину

У середу вдень, 13 серпня, біля житлової багатоповерхівки Олександрівського району невідомі у балаклавах зробили постріли у громадянина та намагалися втекти з місця події. Про це, як пише «Главком», повідомили в поліції Запоріжжя.

Потерпілий, як повідомляється, отримав поранення руки.

На території області негайно ввели спеціальну поліцейську операцію та на розшук нападників зорієнтували усі наряди поліції.

Одного стрілка поліцейські конвойної служби виявили поряд з місцем злочину, де той саме намагався сховатися у під’їзді будинку. Менше ніж за годину патрульні поліцейські розшукали авто зловмисників та ще одного стрілка в іншому районі обласного центру. Наразі ведеться розшук інших осіб, причетних до скоєння злочину.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація – ч. 2 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

