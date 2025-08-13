Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Запоріжжі двоє невідомих у балаклавах стріляли у людину та намагалися втекти

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
У Запоріжжі двоє невідомих у балаклавах стріляли у людину та намагалися втекти
Потерпілий громадянин отримав поранення руки, повідомили у поліції
фото Нацполіція

Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину

У середу вдень, 13 серпня, біля житлової багатоповерхівки Олександрівського району невідомі у балаклавах зробили постріли у громадянина та намагалися втекти з місця події. Про це, як пише «Главком», повідомили в поліції Запоріжжя.

Потерпілий, як повідомляється, отримав поранення руки.

На території області негайно ввели спеціальну поліцейську операцію та на розшук нападників зорієнтували усі наряди поліції.

Одного стрілка поліцейські конвойної служби виявили поряд з місцем злочину, де той саме намагався сховатися у під’їзді будинку. Менше ніж за годину патрульні поліцейські розшукали авто зловмисників та ще одного стрілка в іншому районі обласного центру. Наразі ведеться розшук інших осіб, причетних до скоєння злочину.

У Запоріжжі двоє невідомих у балаклавах стріляли у людину та намагалися втекти фото 1

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація – ч. 2 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У Запоріжжі двоє невідомих у балаклавах стріляли у людину та намагалися втекти фото 2

Нагадаємо, у Черкасах чоловік з невідомих причин влаштував стрілянину у ресторані McDonald's на вулиці Смілянській. Чоловік здійснив кілька пострілів зі зброї, поранив себе та зачинився у вбиральні. Його затримали силами спецпідрозділу КОРД та госпіталізували.

Також «Главком» писав, що у Дарницькому районі Києва підозрюваний у скоєнні злочину влаштував вибух у квартирі, внаслідок чого постраждав поліцейський. Інцидент стався під час затримання.

Нагадаємо, на Обухівщині молодик аби помститися супернику, кинув через паркан вибуховий пристрій, внаслідок чого пошкодив майно потерпілого. Правоохоронці встановили, що 23-річний чоловік приїхав на автомобілі ВАЗ до місця проживання 21-річного чоловіка, якого приревнував до своєї дівчини. 

Читайте також:

Теги: Запоріжжя зброя поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Трамп дав Путіну час на окупацію Херсонської та Запорізької областей?
14 липня, 22:00
Поліцейські вивезли касетний боєприпас у паркову зону і провели контрольований підрив
Вибух у Шевченківському районі: поліція провела контрольований підрив небезпечного снаряда
18 липня, 16:51
Заступники шерифа округу Лос-Анджелес біля навчального центру академії Біскайлуз, де вранці під час навчань загинули троє поліцейських
США: в поліцейському навчальному центрі стався вибух, є загиблі
18 липня, 19:59
За даними поліції, фігурант справи вимагав від покупця $6 тис. та додатковий щомісячний платіж
У Києві затриманий бізнесмен, який «продавав» дозволи на рекламу від КМДА
21 липня, 15:04
Слідство підозрює, що службові особи навчальних закладів зарахували студентів призовного віку з метою їхнього ухилення від мобілізації
Поліція влаштувала масові перевірки студентів призовного віку. Одного з них вираховує за телефонними дзвінками
25 липня, 08:35
Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Упродовж декількох днів жертвами злочинів стали двоє місцевих мешканців, один з яких отримав тяжкі тілесні ушкодження
Затримано чоловіка, який з ножем кидався на перехожих на Подолі (фото)
5 серпня, 15:44
Сили протиповітряної оборони збили більшість ворожих цілей, однак частина об’єктів зазнала руйнувань і потребує відновлення
Пошкоджено дитсадок та приватні будинки. Мер Бучі показав наслідки масованої атаки росіян
8 серпня, 09:05
Шмигаль обговорив відкриття в Україні заводу Rheinmetall
Будівництво заводу в Україні: Шмигаль провів розмову з керівником Rheinmetall
Сьогодні, 13:51

Кримінал

У Запоріжжі двоє невідомих у балаклавах стріляли у людину та намагалися втекти
У Запоріжжі двоє невідомих у балаклавах стріляли у людину та намагалися втекти
Державне бюро розслідувань змінило підозру Шабуніну
Державне бюро розслідувань змінило підозру Шабуніну
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук
Бізнесмен Мазепа дав гроші на заставу Коболєву, а потім порахував і передумав. Що вирішив суд
Бізнесмен Мазепа дав гроші на заставу Коболєву, а потім порахував і передумав. Що вирішив суд
Ексголові ДФС Насірову продовжено запобіжний захід
Ексголові ДФС Насірову продовжено запобіжний захід
Справа закарпатських ґвалтівників. Суд почав розгляд апеляції засуджених
Справа закарпатських ґвалтівників. Суд почав розгляд апеляції засуджених

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
9240
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату
7292
Прогноз магнітних бур на 13-15 серпня: якою буде сонячна активність
4657
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
3728
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua