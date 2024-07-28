На Київському водосховищі оштрафували рибалку, який не мав при собі лінійки та ваг

Екоінспекція нагадує: рибалити на території України дозволено лише за умови дотримання всіх правил та норм риболовлі

Екологічні інспектори оштрафували рибалку, який ловив рибу без інструментів для вимірювання маси та довжини виловленої риби на Київському водосховищі. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Столичного округу.

Інспектори зафіксували чергове порушення правил любительського рибальства на Київському водосховищі поблизу села Сухолуччя Вишгородського району Київської області.

«Рибалка ловив рибу без необхідних інструментів для вимірювання маси та довжини виловлених екземплярів», – зазначили інспектори.

Екологічна інспекція пояснює, що це є порушенням Правил рибальства, адже риболовля без таких засобів не дозволяє самостійно контролювати дотримання встановлених норм вилову.

На порушника було складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною третьою статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення («Порушення правил рибальства»). За даним фактом винесено постанову про накладення штрафу.

ДЕІ Столичного округу нагадує: рибалити на території України дозволено лише за умови дотримання всіх правил та норм риболовлі.

Нагадаємо, Немирівським районним судом Вінницької області задоволено позов Інспекції про стягнення з громадянина шкоди у розмірі 479 тис. 128 грн. Він сітками наловив 247 штук різних видів риби. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Вінницькій області.

До слова, Волинський рибоохоронний патруль на своїй сторінці у Facebook опублікував дивний фотозвіт, яким доводить, що вони не споживають конфісковану рибу самі і не продають її на базарі, а віддають на благодійність.