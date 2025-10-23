Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Запорізька АЕС вийшла з найдовшого блекауту – Міненерго

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Запорізька АЕС вийшла з найдовшого блекауту – Міненерго
Після завершення ремонту лінії 750 кВ «Дніпровська» триває ремонт лінії 330 кВ «Феросплавна»
фото: Facebook/Світлана Гринчук

Причиною знеструмлення атомної електростанції стали систематичні обстріли з боку РФ

Енергетики відновили живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерку енергетики Світлану Гринчук.

За словами чиновниці, після завершення ремонту лінії 750 кВ «Дніпровська» триває ремонт лінії 330 кВ «Феросплавна». Під час блекауту безпека найбільшої в Європі атомної станції підтримувалася виключно за рахунок роботи аварійних дизель-генераторів.

Причиною знеструмлення Запорізької АЕС стали систематичні обстріли та пошкодження ліній електропередач з боку російських окупаційних військ. Від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики вже 42 рази відновлювали лінії живлення станції. Міністерка наголосила, що єдиним шляхом до гарантування довгострокової ядерної безпеки є деокупація, демілітаризація Запорізької АЕС та повернення її під повний законний контроль «Енергоатому».

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція перебувала в режимі блекауту місяць. Росія навмисно відключила станцію від української енергосистеми, намагаючись підключити її до російської енергомережі – дії, які не мають прецеденту в історії атомної енергетики.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, заявив, що це не лише спроба привласнення мирного українського атомного об’єкта, а й порушення міжнародно визнаних стандартів ядерної безпеки. Він підкреслив, що такі дії «Росатому» є незаконними, оскільки суперечать українським стандартам ліцензування та безпеки.

Україна закликає міжнародну спільноту визнати ці дії Росії незаконними та небезпечними, а МАГАТЕ – тиснути на Москву, щоб вона припинила свої експерименти на станції та повернула її під контроль законного власника – Україні.

До слова, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що 9 жовтня, розпочався процес відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС.

Читайте також:

Теги: Міненерго блекаут Запорізька АЕС Світлана Гринчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сибіга: Найбільша загроза полягає в тому, що російські керівники, які реалізують цей план, прагнуть лише догодити Москві й повністю ігнорують питання ядерної безпеки
Росія готує викрадення Запорізької АЕС – Сибіга
28 вересня, 01:24
На об'єктах Чорнобильської АЕС відновлено електропостачання
Міненерго: на об'єктах Чорнобильської АЕС відновлено електропостачання
1 жовтня, 23:09
Кім пояснив, як Миколаївщина готується до можливих «блекаутів»
Кім розповів, як Миколаївщина підготувалася до можливих «блекаутів»
7 жовтня, 06:00
Президент: Енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати
Чи буде блекаут? Зеленський оцінив наслідки щоденних атак ворога на енергетику
9 жовтня, 10:35
Гринчук закликала всіх залишатися в укриттях
Росія завдає масованих ударів по енергетиці України – Гринчук
10 жовтня, 02:57
Запорізька АЕС без електропостачання вже декілька тижнів
Запорізька АЕС у блекауті: Україна закликала до тиску на Кремль
13 жовтня, 05:38
Адміністрація Білого дому внесла слова «зелений» та «декарбонізація» до чорного списку
Адміністрація Білого дому заборонила деякі слова, що стосуються зміни клімату
30 вересня, 08:28
«Росіяни не гребують атакувати бригади ремонтників, енергетиків, які намагаються якомога швидше заживити споживачів», – наголосила міністерка
Міненерго зробило заяву про ситуацію в енергосистемі України
12 жовтня, 21:29
Міненерго повідомило, коли скасуються аварійні відключення світла
Міненерго повідомило, коли скасуються аварійні відключення світла
13 жовтня, 11:03

Події в Україні

У Краматорську окупанти вбили журналістку та оператора телеканалу Freedom
У Краматорську окупанти вбили журналістку та оператора телеканалу Freedom
Запорізька АЕС вийшла з найдовшого блекауту – Міненерго
Запорізька АЕС вийшла з найдовшого блекауту – Міненерго
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Через удар по залізниці на Сумщині затримуються деякі потяги: перелік
Через удар по залізниці на Сумщині затримуються деякі потяги: перелік
Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки на Дніпропетровщині
Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки на Дніпропетровщині
Окупанти вдарили по рятувальниках на Харківщині: є загиблий та поранені
Окупанти вдарили по рятувальниках на Харківщині: є загиблий та поранені

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua