Запорізька АЕС вийшла з найдовшого блекауту – Міненерго

Причиною знеструмлення атомної електростанції стали систематичні обстріли з боку РФ

Енергетики відновили живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерку енергетики Світлану Гринчук.

За словами чиновниці, після завершення ремонту лінії 750 кВ «Дніпровська» триває ремонт лінії 330 кВ «Феросплавна». Під час блекауту безпека найбільшої в Європі атомної станції підтримувалася виключно за рахунок роботи аварійних дизель-генераторів.

Причиною знеструмлення Запорізької АЕС стали систематичні обстріли та пошкодження ліній електропередач з боку російських окупаційних військ. Від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики вже 42 рази відновлювали лінії живлення станції. Міністерка наголосила, що єдиним шляхом до гарантування довгострокової ядерної безпеки є деокупація, демілітаризація Запорізької АЕС та повернення її під повний законний контроль «Енергоатому».

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція перебувала в режимі блекауту місяць. Росія навмисно відключила станцію від української енергосистеми, намагаючись підключити її до російської енергомережі – дії, які не мають прецеденту в історії атомної енергетики.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, заявив, що це не лише спроба привласнення мирного українського атомного об’єкта, а й порушення міжнародно визнаних стандартів ядерної безпеки. Він підкреслив, що такі дії «Росатому» є незаконними, оскільки суперечать українським стандартам ліцензування та безпеки.

Україна закликає міжнародну спільноту визнати ці дії Росії незаконними та небезпечними, а МАГАТЕ – тиснути на Москву, щоб вона припинила свої експерименти на станції та повернула її під контроль законного власника – Україні.

До слова, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що 9 жовтня, розпочався процес відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС.