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    Суспільство

    На Львівщині відключать радіо та ТБ: голова ОВА назвав причину

    Можливі короткочасні відключення радіостанцій та цифрового телебачення в проміжках по 20 хвилин - На Львівщині відключать радіо та ТБ: голова ОВА назвав причину
    Можливі короткочасні відключення радіостанцій та цифрового телебачення в проміжках по 20 хвилин
    фото з відкритих джерел

    14-15 червня проводитимуться профілактичні роботи

    У Львівській області може зникнути цифрове телебачення та радіомовлення. Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Козицький.

    «Жителі Львівщини, сьогодні та завтра можливі короткочасні відключення радіостанцій та цифрового телебачення. Це пов‘язано із проведенням профілактичних робіт», – йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що 14-15 червня на об’єкті Львівської філії КРРТ РТПС проводитимуться першочергові профілактичні роботи на вежі РТПС Львів. Через це можливі короткочасні відключення радіостанцій та цифрового телебачення в проміжках по 20 хвилин під час піднімання та спускання працівників з вежі.

    Перелік:

    • ПрАТ «Радіокомпанія «Гала» 101,3 МГц;
    • ТОВ «ТРК «Радіо Кохання»» 91,5 МГц;
    • ПАТ «Наше радіо» 106,0 МГц;
    • ТРК «Галицька столиця» 89,7 МГц;
    • ТОВ «Престайм.ком.юа» 107,2 МГц;
    • ПП «НТА» 57 ТВК;
    • ТОВ «ТРК» «Медіа маркет» 101, 7 МГц;
    • ТОВ «РІЦ» «Незалежність» 106, 7 МГц;
    • ТОВ «ТРК «Говерла» 104,3 МГц;
    • ТОВ «ТРК «Класік радіо» 89,1 МГц;
    • ТОВ «ІФ Медіа груп» 66,26 МГц;
    • ТОВ «ЧК» 105,4 МГц;
    • ТОВІ «ТРК «Еммануїл» 67,82 МГц.

    Нагадаємо, що на час війни українське телебачення перейшло на особливий режим роботи.

    З першого дня війни провідні телегрупи почали транслювати цілодобовий інформаційний марафон «Єдині новини #UАразом». Проте поза цим процесом досі залишались десятки інших телеканалів, які вели свою трансляцію. Указ долучає усіх мовників до єдиної платформи.

    Теги: росія окупанти телебачення війна радіо Львів Україна окупація #stoprussia
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    На Львівщині відключать радіо та ТБ: голова ОВА назвав причину