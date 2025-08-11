Головна Країна Події в Україні
Поблизу Львова з палаючого пансіонату рятувальники вивели 65 людей

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Поблизу Львова з палаючого пансіонату рятувальники вивели 65 людей
Обставини та причини пожежі встановлюють правоохоронці
фото: ДСНС Львівщини

На Львівщині сталася пожежа в пансіонаті: рятувальники евакуювали 65 людей

У селі Брюховичі Львівського району 11 серпня сталася пожежа в пансіонаті для літніх людей. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати 65 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Львівщини.

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку о 10:10. До ліквідації пожежі було залучено 60 надзвичайників та 14 одиниць спецтехніки.

Поблизу Львова з палаючого пансіонату рятувальники вивели 65 людей фото 1
фото: ДСНС Львівщини

Під час евакуації вогнеборці врятували всіх постояльців: 42 людини винесли з приміщення, ще 23 вивели, використовуючи спеціальні рятувальні пристрої.

5 фото
На весь екран
фото: ДСНС Львівщини

Займання було локалізовано о 10:53, а повністю ліквідовано о 11:12. Обставини та причини пожежі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Львові 4 серпня сталася пожежа в готелі «Власта» на вулиці Клепарівській, унаслідок якої постраждали шестеро осіб. Загоряння спричинив вибух акумулятора електроскутера.

Читайте нас

