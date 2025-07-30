12-річна плавчиня з Китаю встановила незвичний світовий рекорд

Головним відкриттям чемпіонату світу з плавання, що проходить у Сінгапурі з 11 липня по 3 серпня, стала представниця Китаю Юй Цзиді

12-річна китаянка Юй Цзиді стала наймолодшою плавчинею в історії у фіналі на чемпіонаті світу. Юй Цзиді посіла четверте місце у фіналі запливу на 200 м комплексним плаванням на чемпіонаті світу у Сінгапурі. Дівчині не вистачило 0,06 секунди у боротьбі за бронзову медаль. Про це пише «Главком» із посиланням на Postimees.

12-річна спортсменка здобула право брати участь у світовій першості завдяки блискучим виступам на чемпіонаті Китаю, де здобула перемоги на дистанціях 100 та 200 метрів батерфляєм, а також у 400-метровому комплексному плаванні.

Юй розпочала чемпіонат світу з попередніх запливів на 200 метрів комплексним плаванням, показавши результат 2:11,9 та кваліфікувавшись до півфіналу з останнім часом.

У півфіналі вона встановила особистий рекорд – 2:10,22, що дозволило їй вийти у фінал. Для порівняння навіть 12-річні хлопчики не демонстрували такого швидкого результату. Найшвидший час у півфіналах показала 18-річна канадка Саммер Макінтош.



Хоча Юй лише 12 років, вона не є наймолодшою учасницею в історії чемпіонатів світу з плавання. Цей рекорд належить спортсменці з Бахрейну Альзаїн Тарек, яка у 2015 році вийшла на старт світової першості у віці 10 років. Тим не менш, Юй стала наймолодшою фіналісткою чемпіонату світу за всю історію.

У Сінгапурі на китайську плавчиню чекають ще запливи на 200 метрів батерфляєм і 400 метрів комплексним плаванням. В останній дисципліні вона вважається однією з лідерок на медаль.

Нагадаємо, росіянка Євгенія Чикунова, яка відома своєю підтримкою війни проти України, прокоментувала свій результат на чемпіонаті світу з водних видів спорту на дистанції 100 м брасом.

До слова, російський плавець Олег Костін розкритикував свій виступ на 50-метрівці батерфляєм на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Сінгапурі. Росіянин не зміг вийти до півфіналу, посівши 19-те місце з результатом 23,34 секунди.