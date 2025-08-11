Рекордне падіння продажів: покоління зумерів значно менше грає у відеоігори

Падіння витрат на ігри серед 18–24-річних стало рекордним і може вдарити по індустрії

Згідно з червневим звітом Wall Street Journal з посиланням на дані Circana, витрати молодих людей віком від 18 до 24 років на онлайн і офлайн-покупки з січня по квітень 2025 року знизилися на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше падіння показав сегмент відеоігор, майже на 25% в середньому за тиждень. Для порівняння, в інших вікових групах зниження у цій категорії становило менше ніж 5%, пише «Главком».

Скоротилися також витрати на аксесуари, побутову техніку, товари для дому та електроніку, але саме геймінг опинився у лідерах антирейтингу. Експерти зазначають, що студенти та нещодавні випускники традиційно вважаються активними споживачами розваг, проте складна економічна ситуація змінює картину: випускникам важче знайти роботу, відновилися виплати за студентськими кредитами, а рівень прострочень за кредитними картками досяг максимуму з допандемійних часів.

Якщо тренд збережеться, індустрію чекає нестача молодої платоспроможної аудиторії, що посилить розрив між поколіннями зумерів та міленіалів.

До слова, у представників покоління Z, або зумерів (молодь, яка народилася з 1997 по 2012 рік), нова проблема. Як показали результати останніх опитувань, більшість зумерів не можуть собі дозволити стосунки – на побачення вони буквально не витрачають жодної копійки. Втім, навіть це все одно не заважає їм досягати успіхів.

Раніше стало відомо, що зумери не хочуть готувати за традиційними кулінарними книгами, воліючи черпати ідеї та поради щодо приготування їжі у популярних блогерів.

