Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Рекордне падіння продажів: покоління зумерів значно менше грає у відеоігори

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Рекордне падіння продажів: покоління зумерів значно менше грає у відеоігори
Молодь відмовляється від раніше улюблених ігор
фото із відкритих джерел

Падіння витрат на ігри серед 18–24-річних стало рекордним і може вдарити по індустрії

Згідно з червневим звітом Wall Street Journal з посиланням на дані Circana, витрати молодих людей віком від 18 до 24 років на онлайн і офлайн-покупки з січня по квітень 2025 року знизилися на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше падіння показав сегмент відеоігор, майже на 25% в середньому за тиждень. Для порівняння, в інших вікових групах зниження у цій категорії становило менше ніж 5%, пише «Главком».

Скоротилися також витрати на аксесуари, побутову техніку, товари для дому та електроніку, але саме геймінг опинився у лідерах антирейтингу. Експерти зазначають, що студенти та нещодавні випускники традиційно вважаються активними споживачами розваг, проте складна економічна ситуація змінює картину: випускникам важче знайти роботу, відновилися виплати за студентськими кредитами, а рівень прострочень за кредитними картками досяг максимуму з допандемійних часів.

Якщо тренд збережеться, індустрію чекає нестача молодої платоспроможної аудиторії, що посилить розрив між поколіннями зумерів та міленіалів.

До слова, у представників покоління Z, або зумерів (молодь, яка народилася з 1997 по 2012 рік), нова проблема. Як показали результати останніх опитувань, більшість зумерів не можуть собі дозволити стосунки – на побачення вони буквально не витрачають жодної копійки. Втім, навіть це все одно не заважає їм досягати успіхів.

Раніше стало відомо, що зумери не хочуть готувати за традиційними кулінарними книгами, воліючи черпати ідеї та поради щодо приготування їжі у популярних блогерів.

Зазначимо, реєстр лудоманів торік поповнила рекордна кількість українців, наразі у списку 12 807 осіб. За рік перелік збільшився утричі: реєстр поповнився на 9 389 осіб, а 1 496 були виключені через завершення строку обмеження. Майже усі записи у реєстрі – це добровільні звернення. Люди самі подають заяву про самообмеження, аби на певний період закрити собі доступ до гральних закладів та участі в азартних іграх. Термін такого обмеження – від шести місяців до трьох років.

Читайте також:

Теги: студенти молодь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кількість осіб, які захворіли на гостру кишкову інфекцію після відвідування водоспаду Шипіт на Закарпатті, зросла до 38
На фестивалі у Карпатах – спалах гострої кишкової інфекції. Уже 38 хворих
12 липня, 16:31
Американська молодь влаштовує собі вихідні тільки за готівку
Як зекономити кошти на вихідні: соцмережі захопив молодіжний тренд
17 липня, 14:38
Молодь у Польщі не поспішає працювати
Рівень безробіття серед молодих поляків сягнув рекорду за останні десятиліття
18 липня, 06:44
Матюки на картонках: мережа обговорює нове явище в історії українських протестів
Матюки на картонках: мережа обговорює нове явище в історії українських протестів
24 липня, 16:37
Покоління зумерів має інший підхід до працевлаштування
«Звільнився в перший робочий день»: у покоління зумерів новий тренд
30 липня, 16:05
Покоління зумерів скуповує старі телефони замість смартфонів
Покоління зумерів відмовляється від сучасної техніки: ЗМІ пояснили новий тренд серед молоді
1 серпня, 03:00
Нічні клуби для зумерів – чужа територія, де вони почуваються не у своїй тарілці
Нічні клуби вже у минулому? Який відпочинок обирає покоління зумерів
6 серпня, 03:00
Три чверті молоді покоління Z тепер використовують соціальні мережі для натхнення у кулінарії
Кулінарні книги залишились у минулому: як готує їжу покоління зумерів
8 серпня, 12:32
Зумери не хочуть витрачати гроші на стосунки
Покоління зумерів суттєво економить на побаченнях: дослідження
7 серпня, 16:27

Соціум

Через п'ять років майже половина жінок будуть самотніми: дослідження
Через п'ять років майже половина жінок будуть самотніми: дослідження
Затоплення буксира «Капітан Ушаков». Центр протидії дезінформації пояснив, що це значить для РФ
Затоплення буксира «Капітан Ушаков». Центр протидії дезінформації пояснив, що це значить для РФ
Рекордне падіння продажів: покоління зумерів значно менше грає у відеоігори
Рекордне падіння продажів: покоління зумерів значно менше грає у відеоігори
На Камчатці зафіксовано виверження вулкану: попіл на висоті 12 км
На Камчатці зафіксовано виверження вулкану: попіл на висоті 12 км
Землетрус в Туреччині: зареєстровано 84 афтершоки
Землетрус в Туреччині: зареєстровано 84 афтершоки
Прем'єр Ізраїлю презентував п'ять принципів завершення війни у Газі
Прем'єр Ізраїлю презентував п'ять принципів завершення війни у Газі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
29K
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин
7934
Нові санкції. Коханка гравця московського «Динамо» з подругою не змогли скупитися у паризькому бутіку
4191
Українська армія має аналог Starlink. Зв’язківець пояснив, чому технологію не масштабували
3515
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших

Новини

Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua