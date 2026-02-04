Пожежа у багатоповерхівці Вишгорода: рятувальники евакуювали 13 людей (фото)

Пожежа сталася на останньому поверсі дев’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку на вул. Київській

У місті Вишгород Київської області сталася пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку – рятувальники евакуювали 12 дорослих і одну дитину, постраждалих немає. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС України у місті Києві.

Повідомляється, що 4 лютого о 11:00 до Служби порятунку «101» Вишгородського району надійшло повідомлення про пожежу на останньому поверсі дев’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку на вул. Київській.

Загиблих і травмованих на місці пожежі не виявлено фото: ДСНС Київщини/Facebook

«До місця події було направлено рятувальників 37-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишгород. По прибуттю встановлено, що відбувається горіння приміщення кладової на дев’ятому поверсі будинку. Із квартир та сходових клітин евакуйовано 12 дорослих та одну малолітню дитину», – розповіли у ГУ ДСНС України у місті Києві.

Із квартир та сходових клітин евакуйовано 12 дорослих та одну малолітню дитину фото: ДСНС Київщини/Facebook

У пресслужбі додали, що загиблих і травмованих не виявлено, евакуйовані громадяни медичної допомоги не потребували. Пожежу ліквідовано о 11:34.

Причина пожежі встановлюється.

