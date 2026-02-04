Головна Київ Новини
search button user button menu button

Пожежа у багатоповерхівці Вишгорода: рятувальники евакуювали 13 людей (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Пожежа у багатоповерхівці Вишгорода: рятувальники евакуювали 13 людей (фото)
Евакуація жителів будинку
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Пожежа сталася на останньому поверсі дев’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку на вул. Київській

У місті Вишгород Київської області сталася пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку – рятувальники евакуювали 12 дорослих і одну дитину, постраждалих немає. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС України у місті Києві.

Повідомляється, що 4 лютого о 11:00 до Служби порятунку «101» Вишгородського району надійшло повідомлення про пожежу на останньому поверсі дев’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку на вул. Київській.

Загиблих і травмованих на місці пожежі не виявлено
Загиблих і травмованих на місці пожежі не виявлено
фото: ДСНС Київщини/Facebook

«До місця події було направлено рятувальників 37-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишгород. По прибуттю встановлено, що відбувається горіння приміщення кладової на дев’ятому поверсі будинку. Із квартир та сходових клітин евакуйовано 12 дорослих та одну малолітню дитину», – розповіли у ГУ ДСНС України у місті Києві.

Із квартир та сходових клітин евакуйовано 12 дорослих та одну малолітню дитину
Із квартир та сходових клітин евакуйовано 12 дорослих та одну малолітню дитину
фото: ДСНС Київщини/Facebook

У пресслужбі додали, що загиблих і травмованих не виявлено, евакуйовані громадяни медичної допомоги не потребували. Пожежу ліквідовано о 11:34.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 26 січня у Шевченківському районі столиці сталася пожежа. Вогнеборці, які прибули на місце пожежі, встановили, що загоряння сталось на першому поверсі чотириповерхової офісної будівлі на вулиці Хрещатик.

Читайте також:

Теги: пожежа ДСНС Київщина будинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія атакувала енергетичні обʼєкти на Київщині
Росія атакувала енергетичні обʼєкти на Київщині
5 сiчня, 01:25
Славутич повністю залишився без світла
Славутич повністю залишився без світла
9 сiчня, 02:59
На фото, ймовірно, момент влучання у Дніпрі
У Дніпрі пролунали вибухи, виникли проблеми зі світлом
10 сiчня, 01:20
Унаслідок атаки на Київ у ніч проти 24 січня пошкодження зафіксовані майже у всіх районах
Нічна атака на Київщину: найбільше постраждав Броварський район
24 сiчня, 23:19
У січні українським правоохоронцям вдалося встановити особи ще двох бучанських катів
Масові звірства в Бучі. Офіс генпрокурора повідомив, скільки росіян отримали підозри
Вчора, 18:16
Через щільну забудову вогонь швидко розповсюдився на сусідні павільйони
В Оболонському районі столиці вночі горів ринок (фото)
13 сiчня, 10:22
Поїзд-кухня – це повністю автономне рішення з потужністю до 10 тисяч порцій на добу
На Київщині запрацював автономний потяг-кухня: як він виглядає
20 сiчня, 16:35
На місці події рятувальники розібрали близько 500 кг будівельних конструкцій
РФ атакувала Краматорський район: серед загиблих є п'ятирічна дитина (фото)
23 сiчня, 11:24
Такий вигляд кафе «Під липою» мало восени 2025 року
На Андріївському узвозі будівельники розбирають найстарішу садибу (фото)
27 сiчня, 10:47

Новини

Науково-дослідний інститут «Оріон» у Києві виставлено на продаж за понад 42 млн грн
Науково-дослідний інститут «Оріон» у Києві виставлено на продаж за понад 42 млн грн
Пожежа у багатоповерхівці Вишгорода: рятувальники евакуювали 13 людей (фото)
Пожежа у багатоповерхівці Вишгорода: рятувальники евакуювали 13 людей (фото)
На Київщині чоловік підозрюється у насильстві щодо дев'ятирічної дівчинки: подробиці від поліції
На Київщині чоловік підозрюється у насильстві щодо дев'ятирічної дівчинки: подробиці від поліції
У Києві оголошено вирок організатору маршруту через Тису для ухилянтів
У Києві оголошено вирок організатору маршруту через Тису для ухилянтів
Масштабна схема ухилення від мобілізації: столична поліція оголосила нові підозри медикам
Масштабна схема ухилення від мобілізації: столична поліція оголосила нові підозри медикам
Смерть дитини у кріслі стоматолога: лікарка столичної клініки постане перед судом
Смерть дитини у кріслі стоматолога: лікарка столичної клініки постане перед судом

Новини

Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Сьогодні, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Сьогодні, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua