Головна Скотч Фото
search button user button menu button

Фото рятувальника з Полтавщини у крижаному панцирі облетіло мережу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Рятувальник ДСНС посміхається на фото попри те, що його форму повністю вкрив лід
фото: ДСНС

Українці в соцмережах відреагували на фото рятувальника ДСНС, який працює у крижаному панцирі

Рятувальники ДСНС змушені працювати у складних умовах. Крижаний дощ, вітер та лютий мороз для них не є перешкодою, тому вони ліквідують наслідки російських обстрілів у крижаних панцирах. Про це пише «Главком» із посиланням на допис ДСНС.

ДСНС поділилася ексклюзивним фото рятувальника з Полтавщини, де надзвичайник стоїть у робочій формі. Однак через негоду, мороз та дощ його одяг вкрився крижаним панциром, у якому він продовжує працювати. Та попри це рятувальник усміхається.

«Погляньте на екіпірування цього рятувальника з Полтавщини. Це вже не бойовий одяг, а важкий крижаний панцир. Зайві кілограми льоду сковують кожен рух, тиснуть на плечі та заважають дихати. Але під цим льодом – надзвичайна міць і професійний спокій. А ще подивіться на очі... Його очі заворожують. У них – впевненість й залізна воля…» – йдеться у повідомлення ДСНС.

Рятувальникам доводиться працювати в будь-яку погоду: «Навіть у мороз -30°C ДСНС ліквідують наслідки російських атак та рятують людей. Коли в люті морози ми можемо знайти прихисток десь у теплі, у них такої змоги немає. Для рятувальників ДСНС не існує «поганої погоди» чи «занадто низької» температури. Крижаний дощ, штормовий вітер чи запеклі мінус 30 – вони просто ідуть та приборкують вогонь, І біль, що приносять російські обстріли».

У ДСНС зауважують, що попри втому та складні умови рятувальники ДСНС не зупиняються.

Реакція українців на фото рятувальників у крижаному панцирі

У коментарях під цим дописом на офіційній сторінці ДСНС у Facebook українці подякували рятувальникам за їхню службу та порятунок життів. Також користувачі підкреслили те, що така робота свідчить про професіоналізм та відданість своїй справі. Також один з коментаторів написав, що він знайомий з рятувальником на фото та запевнив, що він справжній професіонал.

  • «Знаю особисто, справжній професіонал своєї справи! Бережіть себе!»
  • «Наші герої! Дякуємо!»
    «Щиро дякую за вашу працю та відданість. Нехай береже Вас Господь».
  • «Дякую ДСНС. Герої без зброї. Господи бережи найкращих».
  • «Низький уклін, величезна подяка. Божої опіки нашим рятувальникам».

Нагадаємо, як на Київщині під час аварійно-відновлювальних робіт загинув рятувальник. Головний майстер-сержант служби цивільного захисту Михайло Проценко від ночі працював на знищеному російськими військами обʼєкті на Київщині. Унаслідок обвалу конструкцій рятувальник загинув. Його колега із тяжкими травмами в лікарні.

Читайте також:

Теги: зима українці ДСНС рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що потрібно зробити, щоб подолати корупцію
Що потрібно зробити, щоб подолати корупцію
15 сiчня, 08:53
Любомир Мікало (на фото посередині)
42 доби в оточенні. Історія Героя України, який знищив три десятки росіян на Сумщині
24 сiчня, 20:00
Владислав Гераскевич готується до своєї третьої Олімпіади
Прапороносець України на Олімпіаді-2026: Росіяни повертаються у світовий спорт
2 лютого, 07:40
ООН допомагає найуразливішим категоріям населення
Виплати від ООН. Як та коли українці можуть отримати грошову допомогу
4 лютого, 10:10
Минулого місяця понад 1,4 тис. людей було госпіталізовано до медичних закладів через обмороження
Скільки українців постраждали від переохолодження у січні: дані МОЗ
Вчора, 16:38
Авто залишили на околиці населеного пункту неподалік кордону
На Буковині Range Rover проривався до Румунії і збив прикордонника
11 сiчня, 15:21
Загальна площа загоряння склала 40 кв. м
В Оболонському районі сталася пожежа на території одного з будівництв (фото)
21 сiчня, 17:19
Займання спричинив вибух газового балона, який розташовувався біля розпаленої печі
На Вінниччині через вибух газового балона загинула жінка
24 сiчня, 15:45
Уламки БпЛА спричинили пожежу на автостоянці на Мінському масиві
Уламки дрона впали біля автостоянки на Оболоні: пошкоджено автівки та будинок (фото)
5 лютого, 09:45

Фото

Фото рятувальника з Полтавщини у крижаному панцирі облетіло мережу
Фото рятувальника з Полтавщини у крижаному панцирі облетіло мережу
Синоптики пояснили, що таке «сало» на водоймах узимку
Синоптики пояснили, що таке «сало» на водоймах узимку
Олесь Довгий похвалився поповненням у родині
Олесь Довгий похвалився поповненням у родині
Дівчина з Донбасу підкорила Велику Британію на кулінарному шоу (фото)
Дівчина з Донбасу підкорила Велику Британію на кулінарному шоу (фото)
Глава уряду Свириденко розголосила рідкісне ім'я новонародженої доньки міністерки культури
Глава уряду Свириденко розголосила рідкісне ім'я новонародженої доньки міністерки культури
Арнольд Шварценеггер та Марія Шрайвер возз'єдналися заради доньки: зворушливе родинне фото
Арнольд Шварценеггер та Марія Шрайвер возз'єдналися заради доньки: зворушливе родинне фото

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua