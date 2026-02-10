Фото рятувальника з Полтавщини у крижаному панцирі облетіло мережу
Українці в соцмережах відреагували на фото рятувальника ДСНС, який працює у крижаному панцирі
Рятувальники ДСНС змушені працювати у складних умовах. Крижаний дощ, вітер та лютий мороз для них не є перешкодою, тому вони ліквідують наслідки російських обстрілів у крижаних панцирах. Про це пише «Главком» із посиланням на допис ДСНС.
ДСНС поділилася ексклюзивним фото рятувальника з Полтавщини, де надзвичайник стоїть у робочій формі. Однак через негоду, мороз та дощ його одяг вкрився крижаним панциром, у якому він продовжує працювати. Та попри це рятувальник усміхається.
«Погляньте на екіпірування цього рятувальника з Полтавщини. Це вже не бойовий одяг, а важкий крижаний панцир. Зайві кілограми льоду сковують кожен рух, тиснуть на плечі та заважають дихати. Але під цим льодом – надзвичайна міць і професійний спокій. А ще подивіться на очі... Його очі заворожують. У них – впевненість й залізна воля…» – йдеться у повідомлення ДСНС.
Рятувальникам доводиться працювати в будь-яку погоду: «Навіть у мороз -30°C ДСНС ліквідують наслідки російських атак та рятують людей. Коли в люті морози ми можемо знайти прихисток десь у теплі, у них такої змоги немає. Для рятувальників ДСНС не існує «поганої погоди» чи «занадто низької» температури. Крижаний дощ, штормовий вітер чи запеклі мінус 30 – вони просто ідуть та приборкують вогонь, І біль, що приносять російські обстріли».
У ДСНС зауважують, що попри втому та складні умови рятувальники ДСНС не зупиняються.
Реакція українців на фото рятувальників у крижаному панцирі
У коментарях під цим дописом на офіційній сторінці ДСНС у Facebook українці подякували рятувальникам за їхню службу та порятунок життів. Також користувачі підкреслили те, що така робота свідчить про професіоналізм та відданість своїй справі. Також один з коментаторів написав, що він знайомий з рятувальником на фото та запевнив, що він справжній професіонал.
- «Знаю особисто, справжній професіонал своєї справи! Бережіть себе!»
- «Наші герої! Дякуємо!»
«Щиро дякую за вашу працю та відданість. Нехай береже Вас Господь».
- «Дякую ДСНС. Герої без зброї. Господи бережи найкращих».
- «Низький уклін, величезна подяка. Божої опіки нашим рятувальникам».
Нагадаємо, як на Київщині під час аварійно-відновлювальних робіт загинув рятувальник. Головний майстер-сержант служби цивільного захисту Михайло Проценко від ночі працював на знищеному російськими військами обʼєкті на Київщині. Унаслідок обвалу конструкцій рятувальник загинув. Його колега із тяжкими травмами в лікарні.
