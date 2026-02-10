Фото рятувальника з Полтавщини у крижаному панцирі облетіло мережу

Українці в соцмережах відреагували на фото рятувальника ДСНС, який працює у крижаному панцирі

Рятувальники ДСНС змушені працювати у складних умовах. Крижаний дощ, вітер та лютий мороз для них не є перешкодою, тому вони ліквідують наслідки російських обстрілів у крижаних панцирах. Про це пише «Главком» із посиланням на допис ДСНС.

ДСНС поділилася ексклюзивним фото рятувальника з Полтавщини, де надзвичайник стоїть у робочій формі. Однак через негоду, мороз та дощ його одяг вкрився крижаним панциром, у якому він продовжує працювати. Та попри це рятувальник усміхається.

«Погляньте на екіпірування цього рятувальника з Полтавщини. Це вже не бойовий одяг, а важкий крижаний панцир. Зайві кілограми льоду сковують кожен рух, тиснуть на плечі та заважають дихати. Але під цим льодом – надзвичайна міць і професійний спокій. А ще подивіться на очі... Його очі заворожують. У них – впевненість й залізна воля…» – йдеться у повідомлення ДСНС.

Рятувальникам доводиться працювати в будь-яку погоду: «Навіть у мороз -30°C ДСНС ліквідують наслідки російських атак та рятують людей. Коли в люті морози ми можемо знайти прихисток десь у теплі, у них такої змоги немає. Для рятувальників ДСНС не існує «поганої погоди» чи «занадто низької» температури. Крижаний дощ, штормовий вітер чи запеклі мінус 30 – вони просто ідуть та приборкують вогонь, І біль, що приносять російські обстріли».

У ДСНС зауважують, що попри втому та складні умови рятувальники ДСНС не зупиняються.

Реакція українців на фото рятувальників у крижаному панцирі

У коментарях під цим дописом на офіційній сторінці ДСНС у Facebook українці подякували рятувальникам за їхню службу та порятунок життів. Також користувачі підкреслили те, що така робота свідчить про професіоналізм та відданість своїй справі. Також один з коментаторів написав, що він знайомий з рятувальником на фото та запевнив, що він справжній професіонал.

«Знаю особисто, справжній професіонал своєї справи! Бережіть себе!»

«Наші герої! Дякуємо!»

«Щиро дякую за вашу працю та відданість. Нехай береже Вас Господь».

«Дякую ДСНС. Герої без зброї. Господи бережи найкращих».

«Низький уклін, величезна подяка. Божої опіки нашим рятувальникам».

Нагадаємо, як на Київщині під час аварійно-відновлювальних робіт загинув рятувальник. Головний майстер-сержант служби цивільного захисту Михайло Проценко від ночі працював на знищеному російськими військами обʼєкті на Київщині. Унаслідок обвалу конструкцій рятувальник загинув. Його колега із тяжкими травмами в лікарні.