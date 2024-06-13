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Чисельність працездатного населення в Україні знизилася на 40%

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чисельність працездатного населення в Україні знизилася на 40%
Як зазначила Пищуліна, сьогодні для відновлення економіки України необхідно понад 4,5 млн працездатного населення
фото з відкритих джерел

Інформація з кадрових платформ показує, що співвідношення вакансії та резюме, досягає критичного рівня

Внаслідок демографічних процесів чисельність працездатного населення в Україні на 2024 рік, якщо порівняти з довоєнним 2021 роком, знизилася на 40%. Про це повідомила провідний експерт соціальних та гендерних програм Центру Разумкова Ольга Пищуліна, передає «Укрінформ». 

«Згідно з експертними оцінками, чисельність працездатного населення в Україні скоротилася на 40% у порівнянні з довоєнним 2021 роком. Інформація з кадрових платформ показує, що співвідношення вакансії та резюме, досягає критичного рівня. Якщо до повномасштабної агресії на одну вакансію припадало дві кандидатури, то зараз це співвідношення практично один до одного. За останніми даними, на 62 тисячі вакансій було 67 тисяч резюме», - поінформувала вона.

Як зазначила Пищуліна, сьогодні для відновлення економіки України необхідно понад 4,5 млн працездатного населення. Серед факторів, які впливають на перспективи розвитку сфери зайнятості, експертка назвала демографічні процеси та регіональну специфікацію.

«Скорочення робочої сили на 40% у 2024 році, як порівнювати з 2021 роком, відбулося через демографічні втрати. Наразі збільшується кількість осіб пенсійного віку, що впливає на структуру економіки та наявний ринок праці. Також впливає регіональна специфікація: через міграцію населення відбулася часткова деіндустріалізація сходу України, втратив потенціал аграрний сектор на півдні», - сказала вона.

Крім того, відбулася релокація підприємств в тилові регіони України, однак на заході складно створювати ВПК, бо там не було до сьогодні великих промислових підприємств, і в сенсі організації виробництва там відсутня «промислово-технічна культура».

Нашадаємо, у компанії «Метінвест» кількість мобілізованих сягнула понад 9 тисяч людей, а це кожен шостий працівник компанії. З війни на підприємства вже повернулося 500 людей. Для того, щоб усі ветерани мали змогу без проблем адаптуватися до мирного життя, у компанії запровадили нові унікальні програми. Про це розповів директор департаменту корпоративних комунікацій «Метінвесту» Олег Давиденко на саміті Міністерства у справах ветеранів України «Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя».

Раніше повідомлялося, що за різними оцінками, в Україні мобілізаційний потенціал становить мінімум 5-6 млн чоловіків. Однак запиту на мобілізацію їх усіх немає, тож певний відсоток критично важливих працівників можна забронювати без шкоди для армії. Про це заявив народний депутат Дмитро Наталуха.

До слова, співробітники ресурсу Visualcapitalist підготували нову інфографіку, що відображає нерівність чоловіків та жінок у сфері зайнятості. Дані для створення діаграм взяли із офіційних досліджень, проведених Світовим банком та Міжнародною організацією праці. Із цих даних випливає, що у світі нараховують 73% працюючих чоловіків і 49% працюючих жінок.  

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Теги: демографічна криза Україна населення

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