«Укренерго» збільшило обсяги відключень світла у Києві та низці областей

Причиною в Укренерго називають «недостатню ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання»

Із 13:00 24 червня у Києві та низці областей збільшені обсяги відключень електроенергії, на Дніпропетровщині - екстрені відключення. Про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Facebook.

«У Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях із 13:00 до 23:00 введено збільшений обсяг обмежень», – ідеться у повідомленні.

Крім того, із 13:00 у Дніпропетровській області застосовані аварійні відключення.

Причиною в Укренерго називають «недостатню ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання».

Із 13:00 24 червня у Києві та низці областей збільшені обсяги відключень електроенергії, на Дніпропетровщині – екстрені відключення інфографіка «Укренерго»

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що в Україні наразі не планується підвищення тарифів на електроенергію.

Раніше голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький попередив, що ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня.

Натомість уже в серпні 2024 року ситуація з електроенергією трохи стабілізується, що пов'язано із завершенням на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням. Про це йдеться в повідомленні Державної інспекції з енергетичного нагляду України.

До слова, у Києві за майже два роки втричі скоротили кількість багатоповерхівок, яким не вимикають світло. Вони були під’єднані до ліній критичної інфраструктури.