На Рахівщині в ДТП загинув 17-річний мотоцикліст

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На Рахівщині в ДТП загинув 17-річний мотоцикліст
Трагедія сталася 5 грудня, коли підліток, керуючи мотоциклом марки GEON, не впорався з керуванням
фото: Нацполіція

Хлопець отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, і помер на місці до прибуття медичних працівників

Поліція Рахівського району розпочала досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в селі Верхнє Водяне, внаслідок якої загинув 17-річний місцевий мотоцикліст. Про це повідомляє поліція Закарпаття, пише «Главком».

Трагедія сталася 5 грудня, коли підліток, керуючи мотоциклом марки GEON, не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та врізався в бетонний водовідлив.

Слідчі, які приїхали на місце події, оглянули місце аварії, переглянули записи з камер спостереження та опитали свідків. Встановлено, що мотоцикліст рухався у напрямку селища Великий Бичків, коли сталося зіткнення.

На Рахівщині в ДТП загинув 17-річний мотоцикліст фото 1
фото: Нацполіція

Після удару мотоцикл і водій продовжили рух на понад 22 метри, після чого водій впав на узбіччя. Він отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, і помер на місці до прибуття медичних працівників.

Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, а для встановлення всіх обставин аварії призначено низку експертних досліджень. Триває слідство.

Нагадаємо, на Київщині у селі Крюківщина сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода – мотоцикліст зіткнувся з припаркованою вантажівкою та загинув на місці.

