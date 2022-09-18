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На Кіровоградщині через недбалість матері померло немовля

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
На Кіровоградщині через недбалість матері померло немовля
Матір довела до смерті п'ятимісячну дитину 
фото з відкритих джерел

Жінка не лікувала і не доглядала малюка 

На Кіровоградщині судитимуть матір, яка не доглядала і вчасно не лікувала дитину, що спричинило  смерть немовляти. Про це повідомляють у прокуратурі Кіровоградської області.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жінки, яку звинувачують у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідством встановлено, що на початку 2022 року до лікарні доправили дитину із сепсисом. За кілька днів п'ятимісячне немовля померло. 

«Медики діагностували, а згодом це підтвердили результати експертиз, у п’ятимісячної дитини  низку хвороб спричинених недоглядом. Між причиною настання смерті та невиконанням батьківських обов'язків по догляду за дитиною  встановлено прямий причинний зв'язок. Наразі  горе-матері загрожує обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, РНБО попереджає: рашисти готують обстріли шкіл на загарбаних територіях.

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Теги: немовля смерть Кіровоградщина діти

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