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Росія взялася за турецькі персики після заяви Анкари про підтримку України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія взялася за турецькі персики після заяви Анкари про підтримку України
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Туреччина готова приєднатися до міжнародних гарантій безпеки для України

Росія заборонила ввезення частини кісточкових фруктів із Туреччини невдовзі після того, як Анкара заявила про готовність приєднатися до гарантій безпеки для України та очолити морський компонент цієї ініціативи разом із союзниками по НАТО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Россільгоспнагляд та російські ЗМІ.

Під обмеження потрапила продукція п'яти турецьких підприємств, зокрема абрикоси, вишня, черешня, персики та нектарини. У російському відомстві пояснили рішення нібито «систематичним виявленням карантинних об'єктів» у поставках, однак не уточнили, про які саме організми йдеться.

Примітно, що про запровадження заборони стало відомо через кілька годин після зустрічі міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана з главою МЗС України Андрієм Сибігою в Києві.

Після переговорів Фідан заявив, що Туреччина готова приєднатися до міжнародних гарантій безпеки для України та очолити разом із союзниками по НАТО морський компонент цієї системи.

Крім того, турецький міністр наголосив, що Анкара підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та не визнає незаконну анексію Криму.

Водночас Туреччина не є найбільшим постачальником кісточкових фруктів до Росії. Однак вона залишається головним експортером цитрусових на російський ринок і посідає друге місце за поставками кавунів та динь.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом «За заслуги» Фідана Хакана – міністра закордонних справ Турецької Республіки.

Нагадаємо, Туреччина виступила з новою ініціативою щодо припинення війни між Україною та Росією. Анкара пропонує сторонам запровадити частковий мораторій на бойові дії у двох ключових сферах, якщо повного припинення вогню наразі досягти неможливо. 

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Теги: Туреччина Россільгоспнагляд фрукти росія

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