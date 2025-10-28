Головна Країна Культура
У рідному селі Левка Лук'яненка діти покладали квіти до пам'ятника з серпом і молотом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Педагог привела дітей до памʼятника радянській армії
фото: Facebook/Pozdniakov Vadym

Активісти звернулися до громади з вимогою негайно прибрати радянську символіку

У селі Хрипівка на Чернігівщині, де народився дисидент Левко Лук'яненко, педагоги привели дітей покладати квіти під радянський памʼятник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на активіста, співзасновника проєкту «Деколонізація.Україна» Вадима Позднякова.

«У селі Хрипівка на Чернігівщині, яке є рідним для Левка Лук'яненка, сьогодні привели дітей покладати квіти під серп і молот. Як воно досі могло зберегтися у жовтні 2025 року?» – зазначив активіст.

Поздняков каже, що вже написав звернення на адресу громади щодо негайного демонтажу радянської символіки.

Як відомо, 24 серпня 1928 року в селі Хрипівка Чернігівської області народився Левко Лук’яненко – дисидент, один із співзасновників Української гельсінської групи, народний депутат Верховної Ради чотирьох скликань, автор «Акту проголошення незалежності України», Герой України.

У січні 1961 р. Левка Лук’яненка засудили до розстрілу «за антирадянську агітацію та пропаганду». 72 доби він провів у камері смертників, доки не дізнався, що його вирок замінено 15 роками ув’язнення в таборі суворого режиму у мордовських таборах.

Після звільнення у 1976 році головою поринув в боротьбу. Він став одним із засновників Української Гельсінської групи, формальним завданням якої було «виявляння фактів порушення прав людини та інформування про це радянський уряд та інші 34 країни-підписанти». А насправді УГГ стало потужним механізмом донесення правди про ситуацію з правами людини на теренах СРСР і підтримки дисидентського руху. Як наслідок – новий арешт і нове заслання

В останні дні, попри поважний вік, Левко Лук’яненко брав активну участь у житті держави. Від початку російсько-української війни він регулярно їздив на передову до наших захисників. Помер 7 липня 2018 року, не доживши півтора місяця до свого 90-річчя. Похований на Байковому кладовищі.

