На Водохреща в Україні чергуватимуть три тисячі рятувальників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники закликають громадян України відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних

На Водохреща в Україні працюватимуть 3 тисячі рятувальників та майже 100 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«19 січня в Україні відзначається одне із найважливіших релігійних свят – Водохреща. Традиційно цього дня люди масово вирушають на водойми, щоб зануритись у крижану воду. Для того, щоб уникнути виникнення надзвичайних подій, у кожному регіоні визначені офіційні місця, куди можна прийти та скупатися. Там чергують рятувальники, водолази ДСНС та медичні працівники. Зокрема, на водоймах країни вже встановлено майже 1000 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді. Загалом, цього дня на водних об’єктах чергують понад 3 тисячі рятувальників та 590 одиниць техніки ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що напередодні свята фахівці Служби порятунку по всій країні проводили інформаційно-роз’яснювальну роботу з громадянами щодо безпечного перебування на замерзлих річках та озерах. Адже, часто громадяни вважають, що тепла зима – запорука безпечного пірнання на Водохреще. Проте, ДСНС переконує, що купання на незамерзлих водоймах потребує більшої уваги до заходів безпеки.

Пресслужба ДСНС нагадує правила безпечного святкування Водохреща: занурюватися у воду треба в спеціально обладнаних місцях біля берега під доглядом рятувальників та медичних працівників; перед купанням необхідно розігріти тіло; до води необхідно підходити в зручному взутті, щоб запобігти втратам чутливості ніг; занурюватися найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку; ніколи не пірнати в ополонку вперед головою; стрибки у воду й занурення з головою не рекомендуються, це може призвести до шоку від холоду; при вході у воду, намагатися швидко досягти потрібної глибини, але не плавати; не перебувати в ополонці більше 1 хвилини, щоб уникнути загального переохолодження організму; якщо поруч є дитина, потрібнослідкувати за нею під час занурення в ополонку; при виході не можна триматися за металеві поручні; використовуйте сухий рушник; після купання (занурення) потрібно розтертися махровим рушником і вдягнути сухий одяг; для зміцнення імунітету й уникнення можливості переохолодження необхідно випити гарячого чаю або узвар.

ДСНС закликає громадян України відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних, дотримуватися правил поведінки на водоймах під час Водохреща і в разі небезпеки негайно телефонувати до Служби порятунку за номером «101».

Читайте також: