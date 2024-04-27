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На Закарпатті чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації: чим це закінчилося

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Закарпатті чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації: чим це закінчилося
На суді чоловік провину визнав
фото з відкритих джерел

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним

У Закарпатській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку і письмово відмовився від мобілізації. Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

За даними суду, чоловіка у грудні 2023 року визнали придатним до військової служби. Наступного дня йому намагалися дати повістку для відправлення до частини, проте чоловік категорично відмовився від мобілізації та написав про це письмову заяву.

На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що «письмово відмовився від проходження військової служби через особисті обставини, зокрема наявність на утриманні матері. У вчиненому розкаявся».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив його до трьох років позбавлення волі.

На Закарпатті чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації: чим це закінчилося фото 1

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Раніше на Полтавщині засудили за ухилення від мобілізації батька семи дітей.

Нагадаємо, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію №10449. Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

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Теги: законопроєкт закон Міноборони Верховна Рада вирок чоловік

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