Українці дедалі частіше просять внести їх до реєстру лудоманів: статистика

Від початку 2026 року в Україні спостерігається суттєве зростання кількості заяв про самообмеження від участі в азартних іграх. За перші чотири місяці 2026 року до реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, внесено понад 3 тис. людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на PlayCity.

Як зазначається, у період із червня до грудня 2025 року до реєстру внесено близько 300 людей, що вдесятеро менше кількості у 2026 році. Наразі PlayCity обробляє близько 1 тис. заяв про самообмеження щомісяця. У Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, зараз понад 16 тис. людей.

На офіційному сайті PlayCity у розділі «Боротьба з лудоманією» користувачам доступні такі інструменти:

тест на визначення ризику ігрової залежності;

подання онлайн-заяви про самообмеження;

подання онлайн-заяви про обмеження доступу до азартних ігор для родича першого ступеня споріднення.

Обмеження доступу до азартних ігор – це інструмент, який дає змогу людині добровільно тимчасово обмежити доступ до легальних азартних ігор.

Після подання заяви дані вносять до реєстру протягом одного робочого дня. Процес передбачає кілька етапів: отримання заявки, перевірку наявності та коректності особистих даних, за потреби – уточнення інформації в разі виявлення помилок або неточностей.

Після цього дані вносять до реєстру, а PlayCity інформує людину про це внесення на електронну пошту, вказану в заяві. Усі ліцензовані організатори азартних ігор зобов’язані забезпечити дотримання встановленого обмеження.

Термін самообмеження визначається заявником від шести місяців до трьох років – у разі самостійного подання заяви. Якщо заяву подано щодо обмеження близької людини – до шести місяців, з можливістю продовжити цей термін. Подати заяву можна на офіційному сайті PlayCity в розділі «Боротьба з лудоманією».

До слова, державне агентство PlayCity продовжує тестувати Державну систему онлайн-моніторингу (ДСОМ), до якої вже приєдналися перші п’ять компаній – організаторів азартних ігор. Відтепер контроль за ринком азартних ігор переходить у режим реального часу. Запуск системи онлайн-моніторингу дозволяє державі бачити кожну операцію грального бізнесу 24/7, забезпечуючи максимальну прозорість галузі