Чи справді існує особа на прізвисько Алі Баба? Директор НАБУ дав відповідь

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Семен Кривонос сверджує, що особа на прізвисько Алі Баба втручається у роботу правоохоронців
фото з відкритих джерел

Семен Кривонос заявив, що невідома особа на прізвисько Алі Баба втручається у роботу правоохоронців без законних повноважень

Голова Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос прокоментував чутки про особу на прізвисько Алі Баба, яка згадується у плівках розслідування в справі «Мідас». Про це він розповів у етері Радіо Свобода, пише «Главком».

Семен Кривонос підтвердив, що в українській політиці дійсно існує людина на прізвисько Алі Баба, яка «сидить у дуже високих кабінетах» та втручається в роботу правоохоронців, не маючи на те повноважень. «Ця особа не має жодних законних повноважень робити такі речі», – зауважив Семен Кривонос.

Хто саме криється під цим прізвиськом Семен Кривонос відповіді не дав. Голови НАБУ також прокоментував чутки про те, що цією людиною нібито є керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. На це Семен Кривонос відповів, що не може ні підтвердити, ні спростувати подібні заяви.

Про особу на прізвисько Алі Баба розповідав народний депутат Ярослав Железняк. Він заявляв, що ця особа, нібито «проводить наради та нарізає задачі переслідувати НАБУ і САП». Ярослав Железняк також стверджував, що на плівках НАБУ у справі «Мідас» цим прізвиськом називають Андрія Єрмака.

Існування особи Алі Баби також підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. Голова САП казав, що в українському політикумі є людина, яка керує роботою правоохоронних органів, аби вони переслідували детективів НАБУ та прокурорів САП.

Також Семен Кривонос розповів, що СБУ зацікавилося плівками в гучній справі про корупцію у сфері енергетики, щоби перевірити ймовірність держзради інших учасників. За словами Семена Кривоноса, СБУ направила до НАБУ лист із проханням надати доступ до матеріалів справи.

Раніше «Главком» писав про те, як Україна заспокоює ЄС після корупційного скандалу. Українська влада зіткнулася зі складною ситуацією, оскільки у західних партнерів виникли серйозні запитання стосовно корупційних скандалів. У відповідь на занепокоєння, викликане інформацією про ймовірну корупційну схему в енергетичному секторі за участю нинішніх і колишніх високопосадовців, українські чиновники поспішили заспокоїти партнерів.

Повідомлялося, що корупційний скандал в Україні прокоментував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він заявив, що раніше особисто попереджав президента України Володимира Зеленського про критичну небезпеку корупції, оскільки Росія використовує такі повідомлення для ведення пропаганди та дискредитації України на міжнародній арені.

НАБУ поліція корупція Семен Кривонос Операція «Мідас»

