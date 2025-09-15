Шахрайство в Україні: зафіксовано позитивну тенденцію

Загалом цьогоріч кількість шахрайств знизилася майже на третину порівняно з минулим роком

З січня по серпень 2025 року в Україні зареєстровано 35 599 кримінальних проваджень за фактами шахрайства. Це на 1,5 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року, але все ж у 1,8 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Найвищий рівень шахрайств зафіксували у 2023 році – тоді відкрили рекордні 82 тис. справ. У середньому щомісяця починали близько 7 тис. проваджень, а в період із травня по серпень – понад 8 тис. Відтоді кількість нових справ поступово скорочується, і нині щомісяця відкривають приблизно 4,5 тис. проваджень.

Водночас лише частина справ доходить до суду. Цьогоріч підозру оголосили у 9 тис. проваджень, а до суду направили 7,6 тис. справ – це 21% від загальної кількості. Для порівняння: у 2021 році цей показник становив 30%, а у 2022-2023 роках – лише 18%.

Найбільше випадків шахрайства зафіксовано в Києві (4 882 справи), на другому місці – Дніпропетровська область (3 511 проваджень), на третьому – Харківська (2 671 справа). Найменше проваджень (не враховуючи окуповані території та зону бойових дій) зареєстровано на Івано-Франківщині – близько 700 справ.

Загалом цьогоріч кількість шахрайств знизилася майже на третину порівняно з минулим роком. Водночас у деяких регіонах падіння майже непомітне, зокрема на Хмельниччині – лише мінус 1%. А от у Дніпропетровській та Чернівецькій областях кількість таких проваджень скоротилася більш як на 40%.

Однак у довгостроковій перспективі ситуація не всюди краща: порівняно з 2021 роком кількість справ щодо шахрайства на Житомирщині зросла більш ніж у чотири рази, а на Закарпатті – утричі.

До слова, у Києві поліція затримала 37-річного чоловіка, який підозрюється в шахрайстві та вимаганні. Зловмисник, вдаючи закоханого, виманив у вдови загиблого військового 350 тис. грн, обіцяючи цими грошима «відкупитися» від мобілізації, щоб не загинути, як її чоловік.