У Карпатах небезпечно: рятувальники попереджають про лавини

Довгі вихідні у гірському регіоні України будуть із непростою погодою

У горах прогнозують снігопади та хуртовини

У горах на Івано-Франківщині, Львівщині та Закарпатті очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє ДСНС.

За даними Укргідрометцентру, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 24-26 грудня у горах Iвано-Франкiвської, Львівської, у високогір'ї Закарпатської областей та 26 грудня у горах Чернівецької області очікується значна сніголавинна небезпека (третій рівень).

Як відомо, увечері 24 грудня у Києві погіршується погода: на місто суне снігопад.

Протягом останніх днів у Карпатах намело метр снігу (фото).

Нещодавно на Прикарпатті стався сніговий зсув: рух дорогою був заблокований (фото).

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