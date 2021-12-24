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    У Карпатах небезпечно: рятувальники попереджають про лавини

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    Довгі вихідні у гірському регіоні України будуть із непростою погодою - У Карпатах небезпечно: рятувальники попереджають про лавини
    Довгі вихідні у гірському регіоні України будуть із непростою погодою
    фото з відкритих джерел

    У горах прогнозують снігопади та хуртовини

    У горах на Івано-Франківщині, Львівщині та Закарпатті очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє ДСНС.

    За даними Укргідрометцентру, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 24-26 грудня у горах Iвано-Франкiвської, Львівської, у високогір'ї Закарпатської областей та 26 грудня у горах Чернівецької області очікується значна сніголавинна небезпека (третій рівень).

    Як відомо, увечері 24 грудня у Києві погіршується погода: на місто суне снігопад.

    Протягом останніх днів у Карпатах намело метр снігу (фото).

    Нещодавно на Прикарпатті стався сніговий зсув: рух дорогою був заблокований (фото).

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    Теги: вихідні ДСНС рятувальники Карпати (гори) небезпека
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    У Карпатах небезпечно: рятувальники попереджають про лавини