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Національна спілка журналістів презентувала фільм про редактора з прифронтової Харківщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Національна спілка журналістів презентувала фільм про редактора з прифронтової Харківщини
Редактора прифронтової газети «Зоря» із Золочева Харківської області Василь Мірошник щотижня на власному автомобілі доправляє тираж газети в населені пункти, де є читачі цього видання
фото: nsju.org

Знімальна група НСЖУ проїхала із редактора прифронтової газети весь шлях, зокрема, у найвіддаленіші куточки Золочівщини, яка з трьох сторін оточена територією РФ

Національна спілка журналістів зняла документальну стрічку про головного редактора прифронтової газети «Зоря» із Золочева Харківської області Василя Мірошника. Про це повідомляє пресслужба НСЖУ.

Як зазначається, журналіст щотижня на власному автомобілі доправляє тираж газети в населені пункти, де є читачі цього видання, в тому числі – в прифронтові села, які чудово проглядаються в приціли російських снайперів.

«Кожна поїздка – це 400 км прифронтових доріг. Це населені пункти, які давно омиті кров’ю мирних людей. У кожному з них дуже багато загиблих. Але не робити сьогодні газету для прифронтових територій не можна» – зазначив Мірошник.

Національна спілка журналістів презентувала фільм про редактора з прифронтової Харківщини фото 1

У квітні знімальна група Спілки журналістів проїхала із ним весь шлях, зокрема, у найвіддаленіші куточки Золочівщини, яка з трьох сторін оточена територією Росії. А 5 червня, напередодні Дня журналіста, в столичному конгресно-виставковому центрі «Парковий» відбувся прем’єрний показ.

«Спілка журналістів розглядає презентацію фільму як нагоду акцентовано говорити про важливість роботи журналістів, які постійно живуть і працюють на прифронтових територіях», – наголосив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Документальний фільм «На межі Історія незламності редактора прифронтової газети» тривалістю 42 хвилини підготувала знімальна група інформаційної служби НСЖУ
Документальний фільм «На межі Історія незламності редактора прифронтової газети» тривалістю 42 хвилини підготувала знімальна група інформаційної служби НСЖУ

Нагадаємо, НСЖУ відкрила новий Центр журналістської солідарності в Харкові. Створена Національною спілкою журналістів України за підтримки Міжнародної та Європейської федерацій журналістів та ЮНЕСКО мережа ЦЖС має першочергову мету – надавати ефективну підтримку журналістам, фрілансерам, блогерам та асоційованому персоналу ЗМІ, які працюють у складних умовах під час війни.

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Теги: кіно Харківщина НСЖУ фільм

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