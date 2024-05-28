Оборона Харківщини. Командир 92-ої бригади назвав категорію найбільш вмотивованих воїнів

Командир бригади зауважує: люди прагнуть або «відбити своє», або «не допустити ворога до свого»

Федосенко: «На Хаківщині воюють чимало місцевих. Люди свідомо йдуть до нас, бо хочуть боронити свій регіон»

Мешканці Харківщини та сусідніх Донеччини й Луганщини скаладають чималий відсоток військовослужбовців 92-ї окремої штурмової бригади ім. Кошового отамана Івана Сірка. За словами полковника Павла Федосенка, Героя України та комбрига цієї бригади, такі військовослужбовці є найбільш вмотивованими воїнами. Цим він поділився в інтерв’ю «Главкому».

За словами Федосенка, така тенденція зберігається впродовж багатьох років.

«Люди свідомо йшли до нас, адже мали величезне бажання боронити саме регіони, де вони народилися, виросли, працювали, жили, або ж сусідні краї, оскільки мають на сході родичів. Багато хто перевіз сім’ї подалі від лінії боєзіткнення і прийшов до нас», – розповів Герой України.

Командир бригади зауважує: люди прагнуть або «відбити своє», або «не допустити ворога до свого», і це стає неабиякою мотивацією для хлопців та дівчат, які служать у бригаді.

Павло Федосенко також додав, що у бригаді триває рекрутингова робота, на яку він покладається. Відбувається навчання новобранців, зокрема, є люди, які цілеспрямовано йдуть у той чи інший підрозділ з певними навичками.

Нагадаємо, біля населеного пункту Липці Харківської області ситуація стабілізувалася і підрозділи Сил оборони проводять покращення свого тактичного становища. Про це розповів офіцер відділення розвідки бригади «Рубіж» Нацгвардії Віталій Литвин.

До слова, Державне бюро розслідувань офіційно оголосило про початок досудового розслідування за фактом прориву військами Російської Федерації державного кордону в Харківській області.

Правоохоронці опублікували відповідне повідомлення після того, як «Главком» з посиланням на дані судового реєстру дізнався, що Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Полтаві вилучає низку таємних військових документів у рамках кримінального провадження, відкритого за фактами прориву окупантами державного кордону у Харківській області.