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Війна в Ізраїлі: кількість загиблих перевищила 700 осіб

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Війна в Ізраїлі: кількість загиблих перевищила 700 осіб
Кількість жертв в Ізраїлі продовжує зростати
фото: The Times of Israel

Постраждали понад 2200 громадян

Кількість поранених унаслідок обстрілів Ізраїлю терористичним угрупованням ХАМАС збільшилася до понад 2200 осіб. Щонайменше 700 людей загинули. Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, кількість поранених у лікарнях сягнула 2243 особи. З них 22 особи перебувають у критичному стані, 343 – у важкому.

Кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу палестинських бойовиків ХАМАС перевищила 700 осіб.

Ізраїльські війська продовжують боротьбу з бойовиками ХАМАСу. Зачищаючи населені пункти вздовж кордону, військові знаходять все більше тіл.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. 

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

У суботу ввечері армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Гази, у які раніше проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Режим надзвичайної ситуації поширено на всю територію ізраїльської держави.

До слова, збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) планують евакуацію всіх жителів міст біля кордону з Газою протягом 24 годин. 

Також стало відомо про загибель в Ізраїлі двох громадян України. 

Ізраїль уперше за 50 років офіційно оголосив стан війни. Військово-політичний кабінет Ізраїлю підтримав введення пункту 40 Алеф. Це означає офіційне оголошення війни. Відтепер Сили оборони Ізраїлю мають повну свободу дій і можуть планувати свої операції без консультацій з політиками.

Теги: Ізраїль армія військові ХАМАС

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