Війна в Ізраїлі: кількість загиблих перевищила 700 осіб

Постраждали понад 2200 громадян

Кількість поранених унаслідок обстрілів Ізраїлю терористичним угрупованням ХАМАС збільшилася до понад 2200 осіб. Щонайменше 700 людей загинули. Про це повідомляє The Times of Israel.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, кількість поранених у лікарнях сягнула 2243 особи. З них 22 особи перебувають у критичному стані, 343 – у важкому.

Кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу палестинських бойовиків ХАМАС перевищила 700 осіб.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ізраїльські війська продовжують боротьбу з бойовиками ХАМАСу. Зачищаючи населені пункти вздовж кордону, військові знаходять все більше тіл.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

У суботу ввечері армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Гази, у які раніше проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Режим надзвичайної ситуації поширено на всю територію ізраїльської держави.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) планують евакуацію всіх жителів міст біля кордону з Газою протягом 24 годин.

Також стало відомо про загибель в Ізраїлі двох громадян України.

Ізраїль уперше за 50 років офіційно оголосив стан війни. Військово-політичний кабінет Ізраїлю підтримав введення пункту 40 Алеф. Це означає офіційне оголошення війни. Відтепер Сили оборони Ізраїлю мають повну свободу дій і можуть планувати свої операції без консультацій з політиками.