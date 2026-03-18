«Укрзалізниця» оновила розклад поїздів: перелік змін

З 19 березня поїзд №6909 Ніжин – Київ-Волинський курсуватиме щоденно, крім вихідних

«Укрзалізниця» внесла корективи в маршрути потягів на певних ділянках Київщини та Чернігівщини. Мета – зробити перевезення ефективнішими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

З 18 березня не здійснюватимуться рейси:

№6924 Київ-Пасажирський – Ніжин.

№6814 Київ-Волинський – Березань.

№6819 Березань – Київ-Пасажирський.

Змінюють маршрут прямування:

№6624 Тетерів – Святошин (замість Тетерів – Борщагівка).

№6823 Святошин – Тетерів (замість Київ-Пасажирський – Тетерів).

№6822 Київ-Пасажирський – Гребінка (замість Київ-Волинський – Гребінка).

З 19 березня призупиняють рух:

№6901 Носівка – Київ-Пасажирський.

№6044 Васильків-Центр – Київ-Пасажирський.

Зміна періодичності:

З 19 березня поїзд №6909 Ніжин – Київ-Волинський курсуватиме щоденно, крім вихідних (замість щоденно).

Зокрема, через вплив бойових дій переформатовано рух приміських поїздів на Сумщині. У наступні дві доби низка поїздів не здійснюватиме рейс.

18 березня:

№7008 Тростянець-Смородине – Люботин.

№6261/6262 Люботин – Лебединська.

№6267 Лебединська – Суми.

№6019 Суми – Ворожба.

19 березня:

№ 6012/6011 Ворожба – Тростянець-Смородине.

Також курсуватимуть поїзди з обмеженим маршрутом (до/зі станції Вири).

18 березня для деяких поїздів кінцевою або початковою зупинкою замість Ворожби буде станція Вири:

№6009 Охтирка – Вири.

№6014 Вири – Кириківка.

№6013 Суми – Вири.

№6010 Вири – Охтирка.

№6011/6012 Кириківка – Вири.

№6016 Вири – Боромля.

До слова, на станції «Київ-Пасажирський» розпочався ремонт сходів, що ведуть до Північної платформи №2. Головна мета робіт – оновити спуск, зробивши його безпечнішим та зручнішим для пасажирів.

Як повідомлялося, Фонд державного майна отримає в управління 1592 конфіскованих російських вантажних вагони, які передадуть у користування «Укрзалізниці».