«Укрзалізниця» оновила розклад поїздів: перелік змін

Наталія Порощук
З 19 березня призупиняють рух деякі потяги
фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

З 19 березня поїзд №6909 Ніжин – Київ-Волинський курсуватиме щоденно, крім вихідних

«Укрзалізниця» внесла корективи в маршрути потягів на певних ділянках Київщини та Чернігівщини. Мета – зробити перевезення ефективнішими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

З 18 березня не здійснюватимуться рейси:

  • №6924 Київ-Пасажирський – Ніжин.
  • №6814 Київ-Волинський – Березань.
  • №6819 Березань – Київ-Пасажирський.

Змінюють маршрут прямування:

  • №6624 Тетерів – Святошин (замість Тетерів – Борщагівка).
  • №6823 Святошин – Тетерів (замість Київ-Пасажирський – Тетерів).
  • №6822 Київ-Пасажирський – Гребінка (замість Київ-Волинський – Гребінка).

З 19 березня призупиняють рух:

  • №6901 Носівка – Київ-Пасажирський.
  • №6044 Васильків-Центр – Київ-Пасажирський.

Зміна періодичності:

З 19 березня поїзд №6909 Ніжин – Київ-Волинський курсуватиме щоденно, крім вихідних (замість щоденно).

Зокрема, через вплив бойових дій переформатовано рух приміських поїздів на Сумщині. У наступні дві доби низка поїздів не здійснюватиме рейс.

18 березня:

  • №7008 Тростянець-Смородине – Люботин.
  • №6261/6262 Люботин – Лебединська.
  • №6267 Лебединська – Суми.
  • №6019 Суми – Ворожба.

19 березня:

  • № 6012/6011 Ворожба – Тростянець-Смородине.

Також курсуватимуть поїзди з обмеженим маршрутом (до/зі станції Вири).

18 березня для деяких поїздів кінцевою або початковою зупинкою замість Ворожби буде станція Вири:

  • №6009 Охтирка – Вири.
  • №6014 Вири – Кириківка.
  • №6013 Суми – Вири.
  • №6010 Вири – Охтирка.
  • №6011/6012 Кириківка – Вири.
  • №6016 Вири – Боромля.

До слова, на станції «Київ-Пасажирський» розпочався ремонт сходів, що ведуть до Північної платформи №2. Головна мета робіт – оновити спуск, зробивши його безпечнішим та зручнішим для пасажирів.

Як повідомлялося, Фонд державного майна отримає в управління 1592 конфіскованих російських вантажних вагони, які передадуть у користування «Укрзалізниці».

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

