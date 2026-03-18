«Укрзалізниця» оновила розклад поїздів: перелік змін
З 19 березня поїзд №6909 Ніжин – Київ-Волинський курсуватиме щоденно, крім вихідних
«Укрзалізниця» внесла корективи в маршрути потягів на певних ділянках Київщини та Чернігівщини. Мета – зробити перевезення ефективнішими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.
З 18 березня не здійснюватимуться рейси:
- №6924 Київ-Пасажирський – Ніжин.
- №6814 Київ-Волинський – Березань.
- №6819 Березань – Київ-Пасажирський.
Змінюють маршрут прямування:
- №6624 Тетерів – Святошин (замість Тетерів – Борщагівка).
- №6823 Святошин – Тетерів (замість Київ-Пасажирський – Тетерів).
- №6822 Київ-Пасажирський – Гребінка (замість Київ-Волинський – Гребінка).
З 19 березня призупиняють рух:
- №6901 Носівка – Київ-Пасажирський.
- №6044 Васильків-Центр – Київ-Пасажирський.
Зміна періодичності:
З 19 березня поїзд №6909 Ніжин – Київ-Волинський курсуватиме щоденно, крім вихідних (замість щоденно).
Зокрема, через вплив бойових дій переформатовано рух приміських поїздів на Сумщині. У наступні дві доби низка поїздів не здійснюватиме рейс.
18 березня:
- №7008 Тростянець-Смородине – Люботин.
- №6261/6262 Люботин – Лебединська.
- №6267 Лебединська – Суми.
- №6019 Суми – Ворожба.
19 березня:
- № 6012/6011 Ворожба – Тростянець-Смородине.
Також курсуватимуть поїзди з обмеженим маршрутом (до/зі станції Вири).
18 березня для деяких поїздів кінцевою або початковою зупинкою замість Ворожби буде станція Вири:
- №6009 Охтирка – Вири.
- №6014 Вири – Кириківка.
- №6013 Суми – Вири.
- №6010 Вири – Охтирка.
- №6011/6012 Кириківка – Вири.
- №6016 Вири – Боромля.
До слова, на станції «Київ-Пасажирський» розпочався ремонт сходів, що ведуть до Північної платформи №2. Головна мета робіт – оновити спуск, зробивши його безпечнішим та зручнішим для пасажирів.
