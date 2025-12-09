Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Скільки коштує кілограм сала в Україні? Зафіксовано рекордні ціни

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Скільки коштує кілограм сала в Україні? Зафіксовано рекордні ціни
За рік в Україні сало подорожчало на 26,2%, у порівнянні з минулим роком
фото: pixabay.com

Ціни на сало у 2025 році зросли на 26,2%, у порівнянні з минулим роком

В Україні різко зросли ціни на сало. Середня ціна за один кілограм сала сягає 200 грн, а преміальні сорти продукту коштують ще більше. Про це пише «Главком» із посиланням на Agronews.

Як змінилися ціни на сало, порівняно з минулим роком

В Україні різко зросли ціни на сало
В Україні різко зросли ціни на сало
фото: Depositphotos

За рік в Україні сало подорожчало на 26,2%, у порівнянні з минулим роком, а саме жовтнем 2024 року. Тоді кілограм сала коштував 163,89 грн. Якщо ж порівнювати з цінами цього року, то з вересня по жовтень ціна на сало зросла на 6,6%, 206,81 грн/кг проти 194,04 грн/кг.

Водночас у грудні найдешевші сорти сала коштують 150-200 грн/кг. Проте ціни на сало преміум-сегмента становлять 600-700 грн/кг. Наприклад, кілограм «генеральського» сала з м’ясом коштує вже понад 600 грн. Проте, щоб придбати дорожчі сорти, доведеться заплатити понад 700 грн.

Які причини зростання цін на сало

Однією з причин зростання цін на сало є скорочення поголів’я свиней
Однією з причин зростання цін на сало є скорочення поголів’я свиней
фото з відкритих джерел

Серед причин зростання цін на цей продукт називають дефіцит сала на ринку, скорочення поголів’я свиней через війну та неналежні умови утримання худоби. До того ж скорочення поголів’я пов’язане зі спалахами (АЧС) африканської чуми свиней, яка час від часу фіксується в різних регіонах України.

Також зросла вартість утримання тварин, відносно й ціни на продукцію. Також на ціни впливає вартість кормів, які подорожчали через потребу в електроенергії на виробництві. На коливання цін впливає також здорожчання зберігання продуктів тваринництва. «Усе це в комплексі призвело до значного дефіциту продуктів цієї галузі на ринку і до різкого збільшення обсягу імпорту свинини. Так, за 10 місяців поточного року (з січня по жовтень) обсяг імпорту сала порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 28,7%. А загалом імпорт свинини з 10 місяців поточного року в 11,6 разу перевищив минулорічний», – йдеться у статті.

Нагадаємо, як кореспондент «Главкома» провів моніторинг цін на полицях мережі «Сільпо» і виявив, що вартість деяких видів італійського різдвяного кексу – панеттоне – виявилася майже співмірною з розміром мінімальної пенсії в Україні. У преміальному сегменті різдвяних солодощів ціни сягають рекордних позначок.

Раніше в  інтерв’ю «Главкому» керівник Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник розповів про основні причини «овочевого обвалу». За його словами, головний чинник – різке перевищення пропозиції над попитом. Минулого року овочі були дорогими, тому фермери масово збільшили площі під картоплею, морквою, цибулею та капустою. Водночас нормальних сховищ немає, тож виробники змушені продавати врожай швидко і дешево, аби він не зіпсувався.

Читайте також:

Теги: продукти ціни їжа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дієтологи пояснили, чому саме оливкова олія — чемпіон кухні
Дієтологи одностайно назвали найкориснішу олію для здоров'я
13 листопада, 03:00
В Україні різко впали ціни на картоплю
Скільки коштує картопля у столичних супермаркетах: огляд цін
13 листопада, 20:25
Віткофф вже шість разів літав до Москви, а зять Трампа вперше приєднався до нього
Як у Москві приймали американську делегацію – меню для Віткоффа і зятя Трампа
3 грудня, 04:20
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У Києві 11-16 листопада відбудуться продуктові ярмарки: адреси
10 листопада, 15:18
Протеїнова кава допомагає людям досягти норми білка
Чи варто пити протеїнову каву? Експерти розповідають про популярний тренд
4 грудня, 05:15
Коштовність прикрашена 60 білими діамантами та 15 синіми сапфірами, а всередині міститься мініатюрний восьминіг із 18-каратного золота
Житель Нової Зеландії проковтнув яйце Фаберже за $19 тис
4 грудня, 01:00
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У Києві 25-30 листопада відбудуться продуктові ярмарки: адреси
24 листопада, 11:27
Бразилія масово переходити на робусту через посухи та кліматичні зміни
Провідний світовий виробник кави робить ставку на інший сорт зерен
2 грудня, 07:38
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
1-7 грудня у столиці відбудуться продуктові ярмарки: адреси
1 грудня, 15:26

Особисті фінанси

Скільки коштує кілограм сала в Україні? Зафіксовано рекордні ціни
Скільки коштує кілограм сала в Україні? Зафіксовано рекордні ціни
Ціни на огірки в Україні б’ють восьмирічний рекорд
Ціни на огірки в Україні б’ють восьмирічний рекорд
«Зимова тисяча». Чому затримуються виплати – пояснення
«Зимова тисяча». Чому затримуються виплати – пояснення
Коли українцям надійде наступна хвиля виплат «Зимової підтримки». Графік нарахувань
Коли українцям надійде наступна хвиля виплат «Зимової підтримки». Графік нарахувань
Рада відкликала підвищення податків для ФОПів
Рада відкликала підвищення податків для ФОПів
Борги українців за мікрокредитами від початку року зросли на чверть
Борги українців за мікрокредитами від початку року зросли на чверть

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua