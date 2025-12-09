Скільки коштує кілограм сала в Україні? Зафіксовано рекордні ціни

За рік в Україні сало подорожчало на 26,2%, у порівнянні з минулим роком

В Україні різко зросли ціни на сало. Середня ціна за один кілограм сала сягає 200 грн, а преміальні сорти продукту коштують ще більше. Про це пише «Главком» із посиланням на Agronews.

Як змінилися ціни на сало, порівняно з минулим роком

За рік в Україні сало подорожчало на 26,2%, у порівнянні з минулим роком, а саме жовтнем 2024 року. Тоді кілограм сала коштував 163,89 грн. Якщо ж порівнювати з цінами цього року, то з вересня по жовтень ціна на сало зросла на 6,6%, 206,81 грн/кг проти 194,04 грн/кг.

Водночас у грудні найдешевші сорти сала коштують 150-200 грн/кг. Проте ціни на сало преміум-сегмента становлять 600-700 грн/кг. Наприклад, кілограм «генеральського» сала з м’ясом коштує вже понад 600 грн. Проте, щоб придбати дорожчі сорти, доведеться заплатити понад 700 грн.

Які причини зростання цін на сало

Серед причин зростання цін на цей продукт називають дефіцит сала на ринку, скорочення поголів’я свиней через війну та неналежні умови утримання худоби. До того ж скорочення поголів’я пов’язане зі спалахами (АЧС) африканської чуми свиней, яка час від часу фіксується в різних регіонах України.

Також зросла вартість утримання тварин, відносно й ціни на продукцію. Також на ціни впливає вартість кормів, які подорожчали через потребу в електроенергії на виробництві. На коливання цін впливає також здорожчання зберігання продуктів тваринництва. «Усе це в комплексі призвело до значного дефіциту продуктів цієї галузі на ринку і до різкого збільшення обсягу імпорту свинини. Так, за 10 місяців поточного року (з січня по жовтень) обсяг імпорту сала порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 28,7%. А загалом імпорт свинини з 10 місяців поточного року в 11,6 разу перевищив минулорічний», – йдеться у статті.

