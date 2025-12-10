Головна Країна Суспільство
У Миколаєві спалахнув скандал. Школярам готували кашу під дощем та розмішували її перфоратором (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Кабмін ухвалив рішення про безплатне харчування для всіх учнів 1–11 класів у прифронтових громадах
фото:Миквісті

У школах прифронтових міст впроваджують систему безплатного харчування

У Миколаєві розгорівся скандал після того, як у школах запустили харчування за системою кейтерингу. У мережі з’явилося відео, де приватна компанія «Проссекко 8», яка стала новим підрядником із забезпечення шкільного харчування готувала школярам їжу просто неба під дощем. Про це пише «Главком» із посиланням на «МикВісті».

На відео, яке опублікувало місцеве медіа, видно, як кашу для школярів готують під дощем, заливаючи її водою та розмішуючи перфоратором. Про це також каже свідок, який зняв це відео. Крім цього, чоловік, який цим займався, попросив не викладати цей запис в інтернет.

За словами батьків, того дня, 8 грудня сніданку їхні діти в школах так і не отримали, а їжу в інші школи привезли лише після обіду. На це відреагував міський голова Олександр Сєнкевич. «Друзі, я бачив те саме відео, що і ви. Хочу підкреслити, що факти, які зафіксовані на вчорашньому відео – неприпустимі. Ми вже розпочали перевірку щодо цього», – заявив він.

Олександр Сєнкевич також наголосив, що обурений цим інцидентом та наразі займається з’ясуванням причинами цього випадку з Державною споживчою службою та іншими органами контролю. «Харчування має бути кращим, а не навпаки. Саме це було нашою ціллю, коли ми запускали цей проєкт. Ми будемо вимагати відповідальності від тих, хто допустив такі порушення», – заявив міський голова.

Також на цей скандал відреагувала депутатка Миколаєва Тетяна Домбровська. Вона закликала провести службове розслідування та припинити співпрацю з компанією «Проссекко 8». До того посадовиця вважає, що варто звільнити профільного віцемера Анатолія Петрова за неналежне виконання зобов’язань.

Водночас голова обласної військової адміністрації Віталій Кім звернувся до поліції щодо інциденту з порушенням правил приготування їжі для школярів.

Напередодні Олександр Сєнкевич повідомляв, що Кабмін ухвалив рішення про безплатне харчування для всіх учнів 1–11 класів у прифронтових громадах, що стосується і Миколаєва. «Дійсно, наші школи не були підготовлені до такого навантаження, адже їхні потужності розраховані на меншу кількість дітей. Тому харчування довелося подавати почергово на перервах, страви охолоджувалися, що спричинило скарги від батьків та учнів», – писав міський голова Миколаєва.

Тож у місті з грудня мали запустити тестовий формат кейтерингу у 23 школах. Та протягом місця перевірити ефективність роботи цієї системи.

Раніше «Главком» писав про те, що у кривоозерській громаді Миколаївської області завершили будівництво 5 модульних будинків площею по 100 квадратних метрів кожен для внутрішньо переміщених осіб, а також нової медичної амбулаторії. Про це повідомляє Асоціація прифронтових міст та громад. Проживати у них безоплатно можуть ВПО, а також медики, вчителі та інші фахівці в громаді, які цього потребуватимуть. Первинні медичні послуги в амбулаторії зможуть отримати усі мешканці громади.

Теги: школа Миколаїв їжа скандал

