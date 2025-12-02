Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Нацбанк запровадив в систему електронних платежів функцію відстеження

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Нацбанк запровадив в систему електронних платежів функцію відстеження
НБУ запевняє, що завдяки нововведенню бізнес матиме кращий контроль за розрахунками та менші витрати
фото: НБУ

Користувачі зможуть отримувати детальну інформацію про рух коштів

Національний банк запровадив в системі електронних платежів (СЕП) новий інформаційно-довідковий сервіс – ТрекСЕП. Він дозволяє відстежувати проходження платежів від моменту їх ініціювання до зарахування коштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу регулятора.

Користувачі – як платники, так і отримувачі – зможуть побачити статус платіжної операції (наприклад, «ініційований», «опрацьовується банком платника», «зарахований на рахунок отримувача») та час проходження всіх ключових етапів.

Насамперед йдеться про перекази з рахунку на рахунок за реквізитами (IBAN), включно з миттєвими переказами. Ключовим елементом сервісу є універсальний унікальний ідентифікатор платіжної операції – Unique End-To-End Transaction Reference. Вказавши цей ідентифікатор у ТрекСЕП, користувач отримує детальну інформацію про рух коштів, при цьому персональні дані залишаються захищеними.

Зазначається, що за допомогою нововведення бізнес отримає кращий контроль за виконанням розрахунків із контрагентами та зменшення операційних витрат на з'ясування статусу переказів, а фізичні особи – інструмент моніторингу власних платежів у реальному часі.

Починаючи з 1 квітня 2026 року всі учасники СЕП зобов’язані:

  • формувати Uetr для кожної платіжної операції, що виконується через СЕП;
  • надавати цей ідентифікатор платнику;
  • передавати до ТрекСЕП інформацію про статус виконання такої операції.

Нагадаємо, Національний банк України відклав впровадження е-гривні через війну. Регулятор використовує цей час для пошуку найкращих технічних рішень та вивчення практик інших центральних банків.

Читайте також:

Теги: Національний банк НБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на 1 листопада 2025 року в обігу перебувало майже 331 млн монет номіналом 10 грн
Нацбанк випустив монети, присвячені Донеччині, Луганщині та Криму
Вчора, 17:56
Національний банк України випустив нову пам’ятну монету «120 років від дня народження Ніла Хасевича»
Нацбанк випустив пам’ятну монету присвячену Нілу Хасевичу. Який вигляд вона має (фото)
25 листопада, 19:20
Курс долара в Україні став дешевше 42 грн
НБУ встановив новий курс валют на 10 листопада
10 листопада, 08:55
Основою для художнього оформлення монети став образ Архістратига Михаїла з дияконських врат Жовківського іконостаса
Нацбанк презентував срібну пам’ятну монету «Архангел Михаїл»
8 листопада, 14:38
Улітку 2025 року банк перебував у категорії проблемних
НБУ визнав неплатоспроможним банк екснардепа Демчака
5 листопада, 09:04
НБУ увів в обіг монету «Рік Коня», присвячену символу 2026 року
Нацбанк випустив монету «Рік Коня»: що зображено і коли з’явиться у продажу
3 листопада, 17:10

Особисті фінанси

Нацбанк запровадив в систему електронних платежів функцію відстеження
Нацбанк запровадив в систему електронних платежів функцію відстеження
Борщовий набір подешевшав у декілька разів: експерт пояснив причину обвалу цін на овочі
Борщовий набір подешевшав у декілька разів: експерт пояснив причину обвалу цін на овочі
Нацбанк випустив монети, присвячені Донеччині, Луганщині та Криму
Нацбанк випустив монети, присвячені Донеччині, Луганщині та Криму
На що українці найбільше витрачають 1000 грн «Зимової Підтримки». Свириденко дала відповідь
На що українці найбільше витрачають 1000 грн «Зимової Підтримки». Свириденко дала відповідь
Бронювання працівників, тарифи «Нової пошти»: що змінилося з 1 грудня
Бронювання працівників, тарифи «Нової пошти»: що змінилося з 1 грудня
Деякі пенсіонери в Україні отримають додатково 870 грн: хто в списку
Деякі пенсіонери в Україні отримають додатково 870 грн: хто в списку

Новини

В Орловській області дрони атакували нафтобазу (відео)
Сьогодні, 07:34
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua