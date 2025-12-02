Нацбанк запровадив в систему електронних платежів функцію відстеження

НБУ запевняє, що завдяки нововведенню бізнес матиме кращий контроль за розрахунками та менші витрати

Користувачі зможуть отримувати детальну інформацію про рух коштів

Національний банк запровадив в системі електронних платежів (СЕП) новий інформаційно-довідковий сервіс – ТрекСЕП. Він дозволяє відстежувати проходження платежів від моменту їх ініціювання до зарахування коштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу регулятора.

Користувачі – як платники, так і отримувачі – зможуть побачити статус платіжної операції (наприклад, «ініційований», «опрацьовується банком платника», «зарахований на рахунок отримувача») та час проходження всіх ключових етапів.

Насамперед йдеться про перекази з рахунку на рахунок за реквізитами (IBAN), включно з миттєвими переказами. Ключовим елементом сервісу є універсальний унікальний ідентифікатор платіжної операції – Unique End-To-End Transaction Reference. Вказавши цей ідентифікатор у ТрекСЕП, користувач отримує детальну інформацію про рух коштів, при цьому персональні дані залишаються захищеними.

Зазначається, що за допомогою нововведення бізнес отримає кращий контроль за виконанням розрахунків із контрагентами та зменшення операційних витрат на з'ясування статусу переказів, а фізичні особи – інструмент моніторингу власних платежів у реальному часі.

Починаючи з 1 квітня 2026 року всі учасники СЕП зобов’язані:

формувати Uetr для кожної платіжної операції, що виконується через СЕП;

надавати цей ідентифікатор платнику;

передавати до ТрекСЕП інформацію про статус виконання такої операції.

Нагадаємо, Національний банк України відклав впровадження е-гривні через війну. Регулятор використовує цей час для пошуку найкращих технічних рішень та вивчення практик інших центральних банків.