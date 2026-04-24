Ловитимуть через «Дію»? «Слуга народу» розкрив ідею нової концепції мобілізації

glavcom.ua
Наприкінці березня Міністерство оборони вперше представило комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нариси свого бачення реформи мобілізації. Член комітету від «Слуги народу» Єгор Чернєв розкрив окремі деталі цієї концепції. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Мобілізація з людським обличчям. Як влада зупиняє «бусифікацію» і чому це так складно».

Єгор Чернєв стверджує, що наразі бачення Міноборони щодо того, як зробити мобілізацію максимально справедливою та ефективною, здебільшого базується на використанні Big data (великих масивів різноманітних даних, які обробляють для виявлення закономірностей і ухвалення рішень, – «Главком»).

«Міністр в цьому плані дуже просунутий і хоче використовувати «великі дані» для відслідковування процесів, які відбуваються під час мобілізації – від першого контакту до того, як людина потрапляє в конкретну бригаду», – каже нардеп.

На питання, чи не означає це, що Big data дасть можливість відслідковувати «цифровий слід» ймовірних «ухилянтів» та фактично стежити за ними через гаджети та банківські картки Чернєв відповідає, що жодного порушення законодавства щодо прав людини в пропозиціях не побачив: «Все в рамках законів воєнного часу, не більше того. Я там точно не побачив натяків на використання тієї самої «Дії», аби збирати якісь дані про людей».

На думку нардепа, затримка з поданням до парламенту нових правил мобілізації зумовлена їхньою ретельною підготовкою.

«Варто зробити це один раз і правильно, а не впроваджувати щось, дивитися, як воно запрацювало, і потім змінювати. Думаю, це буде збалансоване рішення та максимально справедливі підходи – і щодо тих, хто перебуває в розшуку, і тих, хто в СЗЧ, і тих, хто служить вже протягом довгого часу. Як на мене, всі ці питання треба внести в один проєкт і приймати вже комплексні зміни», – підсумував Єгор Чернєв.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

До слова, очільник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що упродовж останніх пів року Україна виконує мінімальний план мобілізації.

За словами Буданова, труднощі з мобілізацією виникають, але вони закономірні та є наслідком тривалої війни в Україні. «Проблеми з набором людей на війну, після того як війна триває вже 12,5 років, – це абсолютно закономірний розвиток подій», – вважає він.

Нардеп Цабаль складає мандат
