«Система мобілізації потребує змін». Міноборони відреагувало на вбивство військового ТЦК у Львові

За даними слідства, фігурант ударив військовослужбовця ножем у шию та втік

Міністерство оборони: «Той, хто вбиває військового – на фронті чи в тилу – діє проти України»

Міністерство оборони прокоментувало вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові. Відомство наголосило, що система мобілізації потребує змін, і вони будуть впроваджені найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посилання на пресслужбу Міноборони.

Як зазначено в повідомленні міністерства, Україна тримається на військових, які в різних регіонах і на різних посадах, зокрема небойових, забезпечують оборону держави. «Той, хто вбиває військового – на фронті чи в тилу – діє проти України. На вбивцю чекає невідворотне покарання. Це єдина допустима позиція», – йдеться в заяві.

Відомство наголосило, що система мобілізації потребує змін, однак «жодна проблема системи не може виправдовувати вбивство».

Нагадаємо, 2 квітня близько 14:15 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Патона у Львові під час проведення заходів оповіщення невідомий завдав удар ножем у шию військовослужбовцю ТЦК, після чого втік. Попри зусилля медиків, від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Згодом стало відом, що поліція Львівщини затримала нападника. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування львів’янина, 1991 року народження, та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даними «РБК-Україна», затриманим є митник Андрій Труш.

До розкриття злочину були залучені оперативники кримінальної поліції, слідчі, патрульні поліцейські та співробітники інших служб поліції. Проводилась поліцейська спецоперація.

Водночас Державна митна служба України підтвердила, що особа, затримана за підозрою у вбивстві військовослужбовця ТЦК у Львові, є працівником Львівської митниці. Відомство пообіцяло всебічно сприяти правоохоронним органам для обʼєктивного зʼясування всіх обставин вчинення злочину.

Як повідомлялося, народний депутат від «Слуги народу» Сергій Гривко зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про внесення зміни до законодавства «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Він передбачає врегулювання порядку перевірки військово-облікових документів громадян, а також вручення повісток.

До слова, останніми днями у мережі шириться інформація про те, що починаю з 1 квітня 2026 року в Україні стартує масштабна реформа процесу мобілізації. Міноборони наголошує, що будь-які повідомлення про запуск нових механізмів мобілізації від початку квітня є передчасними.

Відомство продовжує працювати над дорожньою картою змін, яка потребує ретельного опрацювання на всіх рівнях. Заступник міністра оборони Євген Мойсюк підкреслив, що питання трансформації системи територіальних центрів комплектування не може бути вирішене за один день.