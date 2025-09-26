Провокація дронами: поблизу Данії знайдено російський військовий корабель

Російський військовий корабель ховався біля Данії з вимкненим стеженням під час «хаосу дронів»

Російський десантний корабель «Олександр Шабалін» кілька днів перебував у данських водах поблизу острова Лангеланд з вимкненою системою автоматичного стеження (AIS). Це сталося у той самий час, коли критична інфраструктура Данії зазнавала ударів безпілотників, що спричинило закриття повітряного простору над Копенгагеном і створило «хаос дронів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ekstra Bladet.

Як зазначає видання, поки данські ЗМІ та аналітики зосереджувалися на цивільних нафтових танкерах так званого «тіньового флоту Путіна» як на можливих базах для дронів, військовий корабель «Олександр Шабалін» ховався поблизу данських територіальних вод.

скріншот з відео

Десантний корабель Балтійського флоту перебував лише за 12 км від узбережжя Лангеланда, нерухомо лежачи на кордоні між міжнародними та данськими водами. Через вимкнений сигнал AIS його неможливо було відстежити. Корабель, здатний перевозити до десяти танків і 340 солдатів, був виявлений журналістами Ekstra Bladet за допомогою гелікоптера.

Незважаючи на офіційні заперечення, політики та експерти підозрюють, що за діями дронів стоїть Росія, яка використовує гібридну демонстрацію сили та шпигунство.

Експерт з безпеки та колишній головний аналітик Служби розвідки Збройних сил Данії Якоб Каарсбо назвав присутність військового корабля «вражаючою». Він припустив, що «Олександр Шабалін» міг виконувати кілька ролей, зокрема як базу для безпілотників, спостережну роль для моніторингу хаосу, а також відволікаючий маневр, який змусив Міністерство оборони Данії витрачати ресурси на його спостереження, відволікаючи увагу від цивільних суден «тіньового флоту».

За словами Каарсбо, розташування корабля, який лежав «і цілував данські територіальні води», навряд чи є випадковим збігом обставин.

Данські збройні сили знали про місцезнаходження корабля. Після того, як Ekstra Bladet здійснив обліт, військовий корабель почав рух у північно-східному напрямку, але його новий курс залишається невідомим через вимкнений передавач AIS.

Як відомо, данський уряд вважає гібридною атакою появу безпілотників над територією країни, зокрема поблизу військових об’єктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TV2.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, коментуючи останню провокацію, заявив, що це гібридна атака з використанням різних типів дронів, За його словами, йдеться про дії, що становлять загрозу для безпеки Данії. Він зазначив, що хоча відповідальних за запуск апаратів ще не знайшли, «безперечно, це не виглядає, як якийсь збіг – це виглядає як систематичні дії».

Нагадаємо, аеропорт міста Ольборг на півночі Данії в середу ввечері призупинив польоти після того, як у повітряному просторі було помічено невідомі дрони. Ще три невеликі аеропорти на півдні країни – у містах Есб'єрг, Сеннерборг і Войєнс – також повідомили про появу дронів, але продовжили роботу.

Поліція повідомила журналістам, що було помічено більше одного дрона, при цьому влада не змогла уточнити, скільки саме безпілотників було над аеропортом

Раніше аеропорт «Ольборг» на півночі Данії тимчасово припинив свою роботу через появу невідомих безпілотників у його повітряному просторі.

До слова, за даними німецької служби управління повітряним рухом (DFS), у 2025 році в небі над Німеччиною було зареєстровано 144 польоти безпілотників, з яких 35 – поблизу аеропорту Франкфурта.