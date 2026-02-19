Головна Країна Суспільство
Дослідження показало, що розколює українців найбільше

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Дослідження виявило найглибший розлом в українському суспільстві

Найбільша напруга в українському соціумі сьогодні проходить не через питання мови чи релігії, а через ставлення до тих, хто виїхав за кордон. Дослідження, проведене ГО CAT-UA, показало, що тема біженців стала єдиною сферою, де «мова ненависті» в соцмережах залишається суспільно припустимою. Результати моніторингу, представлені 19 лютого 2026 року, демонструють, як емоційний розрив між тими, хто залишився, і тими, хто поїхав, стає головною мішенню для маніпуляцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження.

Керівник ГО CAT-UA Артем Захарченко зазначає, що за останні роки українці навчилися «кенселити» (блокувати) прояви ворожнечі щодо мешканців різних регіонів чи мовних груп. Проте тема виїзду за кордон залишається «відкритою раною».

Частка охоплення проросійських дописів від загального охоплення дописів у кожній темі
Частка охоплення проросійських дописів від загального охоплення дописів у кожній темі
інфорграфіка: CAT-UA

Дозвіл на виїзд юнаків 18–22 років та досвід повернення жінок-біженців додому викликають найбільш агресивні дискусії. Суперечки часто переходять у площину «хто більший патріот», що підриває єдність.

На відміну від інших тем, грубі висловлювання на адресу біженців у соцмережах рідко піддаються масовому осуду з боку спільноти.

Охоплення 350 найпопулярніших дописів у кожній темі
Охоплення 350 найпопулярніших дописів у кожній темі
інфорграфіка: CAT-UA

Дослідження за 2025 рік виявило важливу зміну: більшість гучних сварок у мережі тепер мають не стихійний, а навмисний політичний характер. Охоплення отримують ті теми, які підхоплюють ключові сили, зокрема мережа прихильників Петра Порошенка, канали та експерти, афілійовані з Офісом президента, пул проросійських акаунтів та антикорупційна спільнота. Коли хоча б одна з цих груп включається у «розгін», тему миттєво підхоплюють топблогери та ЗМІ.

Проросійські ресурси були активні у 6 з 8 досліджених конфліктних тем. Їхня стратегія змінилася:

  • Мімікрія: Вони більше не просувають «рускій мір» відкрито, а використовують реальні претензії українців (корупція, провали мобілізації, некомпетентність керівництва).
  • «Картонкові протести»: У цій темі частка російської комунікації сягнула 37% для дискредитування одночасно і влади, і протестувальників, поглиблюючи хаос.
  • Ігнорування ЛГБТ: Цікаво, що російські мережі майже припинили роздмухувати тему прав ЛГБТ, фокусуючись виключно на політичній неспроможності держави.

Нагадаємо, референдум щодо підтримки мирної угоди, якщо до нього дійде, скоріше за все, буде проведений разом з президентськими виборами. І обидва ці голосування будуть певним чином взаємопов'язані. Про це генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто заявив в інтерв’ю «Главкому».

Володимир Паніотто вважає, що частиною кампанії тих чи інших кандидатів в президенти буде підтримка-непідтримка мирної угоди. «У такому випадку ставлення до мирної угоди буде залежати від довіри до цих політиків», – зазначив соціолог.

