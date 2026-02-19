Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Парні та непарні: мер Франківська пропонує обмежити рух авто за номерами

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Парні та непарні: мер Франківська пропонує обмежити рух авто за номерами
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків озвучив цю ідею як спосіб боротьби з критичними заторами в місті
фото з відкритих джерел

Мер Франківська пропонує у парні дні виїжджати на авто з парними номерами, а в непарні – з непарними

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків виступив із радикальною пропозицією для боротьби з критичними заторами в місті. Очільник громади пропонує дозволити виїзд приватним авто лише у визначені дні, залежно від останньої цифри їхнього номерного знака. Про це Марцінків сказав в ефірі радіо "Західний полюс", інформує «Главком».

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пропонує зробити так: у парні числа місяця на дороги мають право виїздити автомобілі, чий номер закінчується на парну цифру. У непарні дні – відповідно, з непарними номерами.

«Якби можна було реалізувати, щоб по парних днях їздили парні номери, по непарних – непарні. Але це тільки добровільно ми можемо таке просити», – сказав мер Івано-Франківська.

За словами Марцінківа, кількість транспорту в Івано-Франківську суттєво зросла через транзит та автівки внутрішньо переміщених осіб, що блокує рух громадського транспорту та карет швидкої допомоги.

Очільник міста зазначив, що у деяких містах Європи існує така практика їзди за нетиповими правилами, щоб вивільнити дороги. Марцінків зазначив, що водії на добровільних засадах могли б виїжджати у місто, відштовхуючись від номера авто та числа місяця.

Нагадаємо, у 2025 році до України ввезли 504 автомобілі, що підпадають під так званий податок на розкіш. Це у 3,2 раза менше, ніж роком раніше, і найнижчий показник за останні п’ять років. Половину переліку розкішних машин фактично сформував Porsche Taycan – 232 авто. Загалом бренд Porsche став беззаперечним лідером luxury-сегмента з додатковим оподаткуванням: на нього припадає 64% від усіх ввезених машин цієї категорії.

Читайте також:

Теги: Івано-Франківськ Руслан Марцінків автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пряме врегулювання: як отримати виплату по автоцивілці у своєї страхової
Пряме врегулювання: як отримати виплату по автоцивілці у своєї страхової Реклама
10 лютого, 10:31
Найпопулярнішим брендом серед імпортованих авто став Volkswagen
444 тис. авто за рік: як змінився імпорт транспорту в Україну
9 лютого, 08:32
Військові ТЦК разом із поліцією зупинили авто для перевірки документів
У Чернівцях чоловік поранив військовослужбовця ТЦК, той застосував зброю
7 лютого, 20:34
Січень став першим місяцем роботи за новими правилами — поверненням 20% ПДВ
В Україні на 22% збільшився імпорт вживаних авто: лідирує німецький автопром
6 лютого, 11:32
Київ отримав першу партію генераторів від Європейського Союзу
Київ отримає від ЄС понад 200 генераторів, перша партія вже прибула до столиці
5 лютого, 16:48
Смертельна ДТП на вулиці Стеценка у Києві. 3 лютого 2025 року
Смертельна ДТП на Стеценка у Києві: загинула 19-річна дівчина (фото)
4 лютого, 12:30
Знищена палієм автівка
Киянин вщент спалив авто нового обранця своєї колишньої: справу передано до суду
2 лютого, 09:19
Які кольори авто обирали українці у 2025 році: рейтинг
Які кольори авто обирали українці у 2025 році: рейтинг
21 сiчня, 14:09
81 Окремий батальйон зв’язку оголосив збір на нове авто
Військові-зв'язківці на Покровському напрямку просять про допомогу. Відкрито збір
21 сiчня, 12:51

Суспільство

Олександр Прокудін спростував фейк про мінування траси Херсон-Миколаїв
Олександр Прокудін спростував фейк про мінування траси Херсон-Миколаїв
Парні та непарні: мер Франківська пропонує обмежити рух авто за номерами
Парні та непарні: мер Франківська пропонує обмежити рух авто за номерами
Батька мобілізували, а сина відправили в притулок: резонансна історія з Кривого Рогу
Батька мобілізували, а сина відправили в притулок: резонансна історія з Кривого Рогу
Українці на Burning Man та фільм-катастрофа «Гренландія». Кінопрем'єри тижня
Українці на Burning Man та фільм-катастрофа «Гренландія». Кінопрем'єри тижня
Референдум про мирну угоду. Соціолог спрогнозував, як голосуватимуть українці в Україні і за кордоном
Референдум про мирну угоду. Соціолог спрогнозував, як голосуватимуть українці в Україні і за кордоном
Як міста зі зруйнованими ТЕЦ врятувати від морозів? Експерт дав пораду владі
Як міста зі зруйнованими ТЕЦ врятувати від морозів? Експерт дав пораду владі

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua