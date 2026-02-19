Парні та непарні: мер Франківська пропонує обмежити рух авто за номерами

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків озвучив цю ідею як спосіб боротьби з критичними заторами в місті

Мер Франківська пропонує у парні дні виїжджати на авто з парними номерами, а в непарні – з непарними

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків виступив із радикальною пропозицією для боротьби з критичними заторами в місті. Очільник громади пропонує дозволити виїзд приватним авто лише у визначені дні, залежно від останньої цифри їхнього номерного знака. Про це Марцінків сказав в ефірі радіо "Західний полюс", інформує «Главком».

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пропонує зробити так: у парні числа місяця на дороги мають право виїздити автомобілі, чий номер закінчується на парну цифру. У непарні дні – відповідно, з непарними номерами.

«Якби можна було реалізувати, щоб по парних днях їздили парні номери, по непарних – непарні. Але це тільки добровільно ми можемо таке просити», – сказав мер Івано-Франківська.

За словами Марцінківа, кількість транспорту в Івано-Франківську суттєво зросла через транзит та автівки внутрішньо переміщених осіб, що блокує рух громадського транспорту та карет швидкої допомоги.

Очільник міста зазначив, що у деяких містах Європи існує така практика їзди за нетиповими правилами, щоб вивільнити дороги. Марцінків зазначив, що водії на добровільних засадах могли б виїжджати у місто, відштовхуючись від номера авто та числа місяця.

