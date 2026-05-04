Паперові дозволи відійшли в минуле. Перевізники отримали цифрові документи

Оформлення та зміни тепер доступні онлайн без візитів до міністерства

Перевізники міжобласних маршрутів, які раніше отримали дозволи у паперовій формі, тепер можуть переоформити їх в електронні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Міністерства розвитку громад та територій.

Раніше цифрові дозволи видавалися лише за результатами нових конкурсів. Тепер ця можливість поширена і на вже чинні маршрути – перевізники можуть оцифрувати паперові документи.

Заявка подається через кабінет перевізника в системі Укртрансбезпеки, після чого формується електронний дозвіл. У цій же системі можна вносити зміни без подання документів до міністерства.

В Україні налічується понад 3 900 міжобласних маршрутів, і для кожного з них дозвіл є базовим документом для роботи. Електронний формат містить повну інформацію про маршрут, зокрема схему руху, розклад і дані про транспорт.

Першими маршрутами, які вже перевели у цифровий формат, стали Полтава–Прилуки (№679/680) та Бориспіль–Очаків–Чорноморська Коса (№7/8). У міністерстві зазначили, що цей крок є частиною ширшої цифровізації галузі, яку реалізують спільно з Укртрансбезпекою.

Раніше міжнародні перевізники в Україні були змушені проходити дві окремі процедури технічного контролю: для відповідності національним і міжнародним вимогам. Це створювало додаткове фінансове навантаження на бізнес і ускладнювало доступ до перевезень за багатосторонніми дозволами Європейської конференції міністрів транспорту.

Після рішення уряду процедуру уніфікували: тепер діє один техогляд, який одночасно підтверджує відповідність усім вимогам. Також відкрито ринок техконтролю для акредитованих суб’єктів і впроваджено європейські підходи: єдину класифікацію недоліків, чіткі правила експлуатації транспорту та інтеграцію даних у державну систему.