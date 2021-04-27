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    Нардеп розповів про підготовку пакету законопроєктів щодо окупованого Криму

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    Депутати назвали пакет законів &laquo;Кримська платформа&raquo; - Нардеп розповів про підготовку пакету законопроєктів щодо окупованого Криму

    Депутати назвали пакет законів «Кримська платформа»

    Фото з відкритих джерел

    До пакету увійдуть майже 20 законопроєктів

    Парламентське міжфракційне об'єднання «Кримська платформа» розробляє пакет законопроєктів щодо окупованого півострову.

    Про це повідомив в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» народний депутат із фракції «Голос» Рустем Умєров.

    «Ми з представниками інших фракцій сформували список законопроєктів, які хочемо просунути до 18 травня і до 23 серпня. Умовно ми назвали його пакетом законів «Кримська платформа», – сказав Умєров.

    За його словами, що до пакету увійдуть майже 20 законопроєктів.

    «З них ми підготували першу тріаду законопроєктів – про корінні народи, про статус кримськотатарського народу, про внесення змін до Конституції України в частині питань Криму. Також є ідеї законопроєктів щодо водопостачання, про політв'язнів, про скасування вільної економічної зони «Крим», – заявив нардеп.

    Зазначимо, Рада у вівторок збереться на два позачергових засідання. Опубліковано порядок денний.

    У понеділок під час погоджувальної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент цього тижня може остаточно ухвалити закон для завершення земельної реформи. Йдеться про законопроєкт № 2194.

    Нагадаємо, «Слуги народу» хочуть провести позачергове засідання Ради для призначення міністра енергетики.

    Натомість «Європейська солідарність» не підтримує призначення на посаду міністра енергетики Германа Галущенка – кандидата, якого пов’язують із народним депутатом Андрієм Деркачем.

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    Теги: Крим кримські татари Верховна Рада депутат політв’язні закон політика окупація
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