Нардеп розповів про підготовку пакету законопроєктів щодо окупованого Криму
Депутати назвали пакет законів «Кримська платформа»
До пакету увійдуть майже 20 законопроєктів
Парламентське міжфракційне об'єднання «Кримська платформа» розробляє пакет законопроєктів щодо окупованого півострову.
Про це повідомив в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» народний депутат із фракції «Голос» Рустем Умєров.
«Ми з представниками інших фракцій сформували список законопроєктів, які хочемо просунути до 18 травня і до 23 серпня. Умовно ми назвали його пакетом законів «Кримська платформа», – сказав Умєров.
За його словами, що до пакету увійдуть майже 20 законопроєктів.
«З них ми підготували першу тріаду законопроєктів – про корінні народи, про статус кримськотатарського народу, про внесення змін до Конституції України в частині питань Криму. Також є ідеї законопроєктів щодо водопостачання, про політв'язнів, про скасування вільної економічної зони «Крим», – заявив нардеп.
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