Ніякої незалежності від Москви. Митрополит УПЦ МП пояснив, що вирішив Собор

«Продовжуємо підтримувати духовну єдність не лише з РПЦ»

Українська православна церква Московського патріархату не розриває стосунки з РПЦ, заявив голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП, митрополит Ніжинський та Прилуцький Климент (Вечеря), пише liga.net.

За словами митрополита, статус незалежної та самоврядної УПЦ має вже майже 30 років.

«Просто Собор ще раз наголосив на цьому статусі, — сказав він. — А духовну єдність ми продовжуємо підтримувати не лише з РПЦ, а й з іншими православними церквами».

Нагадаємо, голова Синодального відділу з взаємин Церкви із суспільством та ЗМІ Володимир Легойда повідомив журналістам, що від Української Православної Церкви на адресу Російської Православної Церкви сьогодні і останніми днями не надходили будь-які звернення.

Крім того, ПЦУ скептично прокоментувала рішення Собору УПЦ МП: «Із великої хмари – малий дощ».

Заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ, єпископ Євстратій Зоря проаналізував підсумки Собору УПЦ МП. На думку священнослужителя, у заяві вирази щодо російської агресії «максимально м‘які та округлі».

Як повідомлялося, Московська церква придумала, як зупинити масовий перехід парафій в Україні. Собор вніс зміни до статуту, які тепер дозволять батюшкам говорити, що вони не мають ніякого стосунку до РПЦ.

У п'ятницю, 27 травня, Собор Української Православної Церкви Московського патріархату ухвалив рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ». Про це повідомляється на сайті цієї релігійної організації, яку під час війни звинувачують у колаборанстві.

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