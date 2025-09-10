Головна Вінниця Новини
У Шаргороді оголошено дводенну жалобу через вбивство школярів

Ірина Міллер
glavcom.ua


У місті Шаргород вранці 10 вересня виявили тіла двох підлітків із ножовими пораненнями
За підозрою у вбивстві двох підлітків затримано імовірного нападника

Поліція Вінниччини затримала особу, яка може бути причетна до вбивства двох школярів у Шаргороді. Тіла учнів 10-го та 11-го класів з ножовими пораненнями виявили сьогодні вранці. У громаді оголошено дні жалоби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розпорядження мера Шаргорода Володимира Барецького.

«В Шаргородській територіальній громаді оголошено Дні жалоби», – написав Барецький у мережі і опублікував текст документа.  

Згідно із розпорядженням міського голови Шаргородської міської ради, днями жалоби оголошено 10 та 11 вересня.



Раніше Барецький звертався до жителів громади із проханням допомогти слідству у пошуках вбивці. 



Згодом мер повідомив, що імовірного нападника затримано.

Нагадаємо, у місті Шаргород вранці 10 вересня виявили тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. За підозрою у вбивстві затримали чоловіка. За словами речниці ГУ Нацполіції у Вінницькій області Заріни Маєвської, повідомлення про жахливу подію надійшло до поліції від місцевого жителя.

Правоохоронці встановили, що загиблими є учні 10 та 11 класів Шаргородської громади.



фото: Суспільне/Вінниця

Поліція затримала чоловіка, який може бути причетним до смерті дітей. На місці події працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі обставини трагедії.

За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). 

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород, що у Жмеринському районі Вінницької області, виявлено тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Як повідомила народна депутатка України IX скликання Лариса Білозір, трагедія сталася близько 7:30 у центрі міста. За її словами, неподалік лікарні невідомий молодик жорстоко вбив двох підлітків – учнів 10 та 11 класу, які йшли до школи. «Ймовірно це був довіз з сусіднього села Копистирин до Шаргорода. Нападник дітям завдав смертельних ножових поранень і зник з місця злочину», – повідомила нардепка.







Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
