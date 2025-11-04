Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Норвегія передасть Україні $7 млрд у 2026 році на оборонні потреби

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Норвегія передасть Україні $7 млрд у 2026 році на оборонні потреби
Сторони підписали меморандуми про єдині стандарти якості оборонної продукції
фото: Денис Шмигаль

Міністри оборони Норвегії та України підписали меморандум про створення спільного оборонного підприємства в Україні

Норвегія наступного року виділить $7 млрд оборонні потреби України. Про це заявив голова Міноборони країни Торе Сандвік під час зустрічі з очільником Міноборони України Шмигалем, пише «Главком».

«Міністр Сандвік підтвердив подальшу підтримку України й анонсував рішення про виділення $7 млрд наступного року на оборонні потреби. Вдячний уряду та народу Норвегії за вагомий внесок, надання F-16 й підтримку української авіації, за участь в ініціативі PURL і у Коаліції морських спроможностей», – написав Шмигаль.

Сторони підписали меморандуми про єдині стандарти якості оборонної продукції та про створення спільного оборонного підприємства в Україні. Також обговорили потреби ЗСУ, посилення ППО та розвиток далекобійних спроможностей.

«Ще один важливий крок – меморандум між українською та норвезькою компаніями про створення спільного оборонного підприємства в Україні. Це зміцнить наш оборонно-промисловий потенціал», – додав Шмигаль.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання нового, третього цього року, пакету енергетичної підтримки від Норвегії. Обсяг допомоги становить близько $150 млн і буде спрямований на закупівлю газу для проходження зимового періоду.

Як повідомлялось, Норвегія виділяє майже 7 млрд крон (близько $695,7 млн) на протиповітряну оборону для України. 

Читайте також:

Теги: гроші Норвегія військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У світі заморожено близько $300 млрд (€256,59 млрд) російських суверенних активів
Єврокомісія пояснила, як можна використати заморожені активи Росії – Reuters
7 жовтня, 01:35
T-72 M4CZ – одна з найкращих модифікацій Т-72
Чехія передасть Україні модернізовані танки Т-72
8 жовтня, 08:00
IT-підприємець порадив українцям, куди інвестувати під час війни
Український IT-підприємець назвав найнадійніші інвестиції під час війни
14 жовтня, 19:51
Україна поки не отримає шведські винищувачі Gripen
Захід попросив Швецію відкласти постачання Gripen Україні
15 жовтня, 17:15
Новий пакет допомоги включатиме системи протиповітряної оборони радіолокаційні комплекси, артилерійські системи
Системи Patriot та артилерія. Німеччина оголосила про додаткову допомогу Україні
15 жовтня, 17:36
Народний депутат кількох скликань Сергій Пашинський, імовірно хвилюється, що повідомить слідству його колишній бізнес-партнер Сергій Тищенко
Діло пахне керосином Курченка. Чому Пашинський накинувся на свого спільника Судові хроніки
24 жовтня, 12:15
Новий тренд допомагає молоді зберігати гроші без стресу
Зумери знайшли нові прийоми для економії коштів
23 жовтня, 18:16
Дмитро Гордон назвав історію про «золоту пірамідку» спробою російських пропагандистів його скомпрометувати
«Чи я щось вкрав?» Гордон емоційно прокоментував закиди щодо «пірамідок»
28 жовтня, 15:11
За вимагання колишньому «смотрящему» загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Колишній «смотрящий» вимагав у арештанта 150 тис. грн за «спокійне перебування» в СІЗО
Сьогодні, 13:50

Суспільство

Зеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ
Зеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ
Норвегія передасть Україні $7 млрд у 2026 році на оборонні потреби
Норвегія передасть Україні $7 млрд у 2026 році на оборонні потреби
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2025: традиції та молитва
Якщо через російські удари відключать газ? Енергетичний експерт розписав сценарії
Якщо через російські удари відключать газ? Енергетичний експерт розписав сценарії
Графіки відключення світла 5 листопада 2025 року діятимуть в окремих регіонах
Графіки відключення світла 5 листопада 2025 року діятимуть в окремих регіонах
Польські прикордонники спростували дані про виїзд юнаків 18-22 років з України
Польські прикордонники спростували дані про виїзд юнаків 18-22 років з України

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Сьогодні, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua