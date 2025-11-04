Норвегія передасть Україні $7 млрд у 2026 році на оборонні потреби

Міністри оборони Норвегії та України підписали меморандум про створення спільного оборонного підприємства в Україні

Норвегія наступного року виділить $7 млрд оборонні потреби України. Про це заявив голова Міноборони країни Торе Сандвік під час зустрічі з очільником Міноборони України Шмигалем, пише «Главком».

«Міністр Сандвік підтвердив подальшу підтримку України й анонсував рішення про виділення $7 млрд наступного року на оборонні потреби. Вдячний уряду та народу Норвегії за вагомий внесок, надання F-16 й підтримку української авіації, за участь в ініціативі PURL і у Коаліції морських спроможностей», – написав Шмигаль.

Сторони підписали меморандуми про єдині стандарти якості оборонної продукції та про створення спільного оборонного підприємства в Україні. Також обговорили потреби ЗСУ, посилення ППО та розвиток далекобійних спроможностей.

«Ще один важливий крок – меморандум між українською та норвезькою компаніями про створення спільного оборонного підприємства в Україні. Це зміцнить наш оборонно-промисловий потенціал», – додав Шмигаль.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання нового, третього цього року, пакету енергетичної підтримки від Норвегії. Обсяг допомоги становить близько $150 млн і буде спрямований на закупівлю газу для проходження зимового періоду.

Як повідомлялось, Норвегія виділяє майже 7 млрд крон (близько $695,7 млн) на протиповітряну оборону для України.