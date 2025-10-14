Український IT-підприємець назвав найнадійніші інвестиції під час війни

Під час війни найстабільнішими, за словами Олега Щербатенка, залишаються власний бізнес та державні облігації, а від ризикованих вкладень у землю, нерухомість і золото краще утриматися







Ураїнцям під час війни варто обережно підходити до інвестицій, але не боятися діяти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засновника та СЕО компанії IT-Enterprise Олега Щербатенка, який виступав на заході, присвяченому темі інвестицій у кризових умовах.

«Сьогодні на ринку є десятки інструментів для інвестування. Найбезпечніше - це державні облігації (ОВДП). Вони дають стабільний дохід і гарантуються державою. Але якщо хочете більшого прибутку, тоді варто дивитися на бізнес-облігації, частки в компаніях або навіть крипту», – пояснив Щербатенко.

За його словами, українські виробники зброї та оборонної техніки зараз мають великий потенціал для інвестування, оскільки їхні розробки проходять перевірку в реальних бойових умовах. Це привертає увагу іноземних інвесторів і робить їхні проєкти перспективними.

Щербатенко переконаний, що найкращою інвестицією залишається власний бізнес: «Так, це ризик, але й прибуток може бути вищим. Моя «сходинка довіри» така: перше – бізнес, друге – ОВДП, а далі вже все інше, залежно від уподобань», – зазначив він.

Підприємець додав, що особливо важливо інвестувати в себе: знання, навички та контакти. «Гроші – це не мета, а засіб. Вони допомагають рухатися вперед, реалізовувати ідеї та залишати після себе результат», – пояснив Щербатенко.

Водночас бізнесмен радить утриматися від інвестицій у деякі традиційні активи, поки триває війна. «Не бачу сенсу купувати землю просто «щоб була» . А золото мені ніколи не подобалося. Чесно кажучи, це нагадує Трампа, який постійно казав, що це найкраща інвестиція. Для мене – ні», – зазначив Щербатенко.

Він також підкреслив, що не вкладає кошти «під подушку», оскільки гроші, які лежать без роботи, втрачають свою цінність. «Це як купити дорогий автомобіль і поставити його в гаражі на 10 років – він же не стане від цього дорожчим», – додав він.

Щербатенко називає ключовими принципами інвестування під час війни: контрольований ризик, стратегія, системність і інвестиції у власний бізнес та знання. «Мій вибір розвивати власну справу, яка пов'язана з моїм інтересом до інновацій, технологій і науки», – резюмував він.

Нагадаємо, що за результатами опитування, у 2025 році інвестиції планує лише 35% українських компаній, тоді як у 2024 році вкладення здійснювали 45% бізнесу. Основними перешкодами для інвестицій залишаються економічна невизначеність (40%), недостатній прибуток (36%) та ризики для персоналу або майна.

Водночас, як зазначає виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків, показник 57% компаній, що вважають час для інвестицій несприятливим, значно нижчий порівняно з попередніми роками, що свідчить про адаптацію українського бізнесу до умов війни та готовність вкладати кошти у розвиток.