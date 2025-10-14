Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Український IT-підприємець назвав найнадійніші інвестиції під час війни

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Український IT-підприємець назвав найнадійніші інвестиції під час війни
IT-підприємець порадив українцям, куди інвестувати під час війни
фото з відкритих джерел

Під час війни найстабільнішими, за словами Олега Щербатенка, залишаються власний бізнес та державні облігації, а від ризикованих вкладень у землю, нерухомість і золото краще утриматися
 
 
 

Ураїнцям під час війни варто обережно підходити до інвестицій, але не боятися діяти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засновника та СЕО компанії IT-Enterprise Олега Щербатенка, який виступав на заході, присвяченому темі інвестицій у кризових умовах.

«Сьогодні на ринку є десятки інструментів для інвестування. Найбезпечніше - це державні облігації (ОВДП). Вони дають стабільний дохід і гарантуються державою. Але якщо хочете більшого прибутку, тоді варто дивитися на бізнес-облігації, частки в компаніях або навіть крипту», – пояснив Щербатенко.

За його словами, українські виробники зброї та оборонної техніки зараз мають великий потенціал для інвестування, оскільки їхні розробки проходять перевірку в реальних бойових умовах. Це привертає увагу іноземних інвесторів і робить їхні проєкти перспективними.

Щербатенко переконаний, що найкращою інвестицією залишається власний бізнес: «Так, це ризик, але й прибуток може бути вищим. Моя «сходинка довіри» така: перше – бізнес, друге – ОВДП, а далі вже все інше, залежно від уподобань», – зазначив він.

Підприємець додав, що особливо важливо інвестувати в себе: знання, навички та контакти. «Гроші – це не мета, а засіб. Вони допомагають рухатися вперед, реалізовувати ідеї та залишати після себе результат», – пояснив Щербатенко.

Водночас бізнесмен радить утриматися від інвестицій у деякі традиційні активи, поки триває війна. «Не бачу сенсу купувати землю просто «щоб була» . А золото мені ніколи не подобалося. Чесно кажучи, це нагадує Трампа, який постійно казав, що це найкраща інвестиція. Для мене – ні», – зазначив Щербатенко.

Він також підкреслив, що не вкладає кошти «під подушку», оскільки гроші, які лежать без роботи, втрачають свою цінність. «Це як купити дорогий автомобіль і поставити його в гаражі на 10 років – він же не стане від цього дорожчим», – додав він.

Щербатенко називає ключовими принципами інвестування під час війни: контрольований ризик, стратегія, системність і інвестиції у власний бізнес та знання. «Мій вибір  розвивати власну справу, яка пов'язана з моїм інтересом до інновацій, технологій і науки», – резюмував він.

Нагадаємо, що за результатами опитування, у 2025 році інвестиції планує лише 35% українських компаній, тоді як у 2024 році вкладення здійснювали 45% бізнесу. Основними перешкодами для інвестицій залишаються економічна невизначеність (40%), недостатній прибуток (36%) та ризики для персоналу або майна.

Водночас, як зазначає виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків, показник 57% компаній, що вважають час для інвестицій несприятливим, значно нижчий порівняно з попередніми роками, що свідчить про адаптацію українського бізнесу до умов війни та готовність вкладати кошти у розвиток.

Читайте також:

Теги: інвестиції гроші бізнес золото бізнесмен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Валютні позики українців залишаються мінімальним
Українці значно частіше почали брати кредити під час війни: статистика
19 вересня, 09:35
Фермери змушені знижувати ціни, щоб швидко реалізувати цей товар.
В Україні різко здешевшав популярний овоч
2 жовтня, 04:31
Суд зобов’язав дружину нардепа заплатити місту 430 тис. грн
Закарпатське місто стягнуло з дружини нардепа понад 430 тис. грн
3 жовтня, 17:13
Чоловіки віком 18-22 років звільняються з роботи та виїжджають за кордон
Криза на ринку праці: хто поїхав з України після дозволу на виїзд і чому бізнес панікує
9 жовтня, 08:16
Федерація роботодавців закликала депутатів виділити Укрзалізниці фінансування
Федерація роботодавців закликала депутатів виділити Укрзалізниці фінансування
25 вересня, 12:21
Експерт зазначив, що ситуація у вересні 2024 року суттєво відрізнялася від попередніх років
Експерт назвав ключові чинники вересневого падіння цін на ринку електроенергії
29 вересня, 15:40
Дисциплінарна комісія визнала: поведінка уманського прокурора дискредитує органи прокуратури
На Черкащині прокурор-інвалід втратив «бронь» і посаду: стали відомі причини
27 вересня, 12:20
Станом на 9 жовтня, у Реєстрі прозорості було зареєстровано 84 суб’єкти лобіювання
В Україні запрацював інститут лобізму. Перші офіційні учасники ринку заявляють про законодавчі прогалини
12 жовтня, 16:00
Ткаченко заявив, що сьогодні головний ресурс столиці повинен бути спрямований на безпеку киян
Голова КМВА з Подільського мосту нацькував правоохоронців на Кличка
Сьогодні, 09:04

Особисті фінанси

Український IT-підприємець назвав найнадійніші інвестиції під час війни
Український IT-підприємець назвав найнадійніші інвестиції під час війни
Переплата субсидій: у яких випадках доведеться повертати гроші
Переплата субсидій: у яких випадках доведеться повертати гроші
Трамп є одним із найбільших власників Bitcoin у світі
Трамп є одним із найбільших власників Bitcoin у світі
В Україні продовжує дорожчати хліб, але ціни на олію залишаться стабільними
В Україні продовжує дорожчати хліб, але ціни на олію залишаться стабільними
Названо топ-10 професій, які українці повністю ігнорують
Названо топ-10 професій, які українці повністю ігнорують
Українців, які передають свої банківські картки іншим, візьмуть під нагляд
Українців, які передають свої банківські картки іншим, візьмуть під нагляд

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua