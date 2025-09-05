Головна Техно Телеком
search button user button menu button

«Мольфари», «шкілєти» та «дзюбак»: у Minecraft з'явилася локалізація галицьким діалектом

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«Мольфари», «шкілєти» та «дзюбак»: у Minecraft з'явилася локалізація галицьким діалектом
Звичні лопата, кайло та мотика тепер називаються рискаль, дзюбак та сапка
колаж: glavcom.ua

У популярну гру Minecraft додано нову локалізацію – галицький діалект української мови

У популярній грі Minecraft з’явилася нова, незвична для мільйонів гравців локалізація – галицький діалект. Оновлення засноване на спрощеній системі різних місцевих говірок і вже привертає увагу своїми унікальними назвами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna.

Розробники та перекладачі проявили неабияку креативність, адаптуючи ігровий світ до особливостей діалекту. Ось лише деякі з нових назв:

  • Інструменти: звичні лопата, кайло та мотика тепер називаються рискаль, дзюбак та сапка.
  • Блоки: обсидіан став вобсидяном, а давні залишки – старолїтніми кавалками.
  • Істоти: у світі Minecraft тепер блукають не зомбі та скелети, а мерці та шкілєти. Особливо цікаві назви отримали ворожі моби: розбійники стали батєрами, заклиначі — мольфарами, а їхні малі поплічники – янтипками.
«Мольфари», «шкілєти» та «дзюбак»: у Minecraft з'явилася локалізація галицьким діалектом фото 1
скріншот Tribuna

Щоб встановити нову локалізацію, достатньо зайти у налаштування гри та обрати «Галицька мова» зі списку.

Як відомо, Minecraft, заснований на однойменній відеогрі, став найкасовішим фільмом 2025 року, зібравши понад $816 мільйонів у світовому прокаті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Variety.

Успіх фільму частково пояснюється вірусною популярністю серед молоді, зокрема, завдяки TikTok. Деякі кінотеатри навіть повідомляли про неординарну поведінку глядачів, включаючи крики та інші витівки під час сеансів. ​

Читайте також:

Теги: інтернет мова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Парубій наголосив, що боровся за українську мову ще з 1980-х років
Що Андрій Парубій казав та писав перед вбивством
30 серпня, 14:29
Маск зробив Grok 2.5 відкритим для всіх
Маск відкрив вихідний код моделі свого штучного інтелекту Grok
25 серпня, 19:57
Росія вимагає скасування законів, які заборонили російську мову і канонічну українську православну церкву, заявив Лавров
Лавров озвучив вимоги Кремля щодо статусу російської мови в Україні
24 серпня, 15:47
Парламентарка вважає, що питання церкви не буде основним на переговорах про закінчення війни
«Мирні перемовини». Нардепка попередила владу, які вимоги Путіна можуть спричинити революцію в Україні
20 серпня, 18:44
Штраф продовжує нелегкий період для інтернет-гіганта Alphabet в Австралії
Google сплатить Австралії $36 млн штрафу: що порушив техногігант
19 серпня, 16:26
Головні новини ночі проти 11 серпня
Дрони атакували приладобудівний завод у РФ: головне за ніч
11 серпня, 05:52
РФ залишатиме кримчан без інтернета, щоб активніше нав’язувати пропаганду
Навіщо Путін вимикає інтернет Криму: пояснення Центру протидії дезінформації
8 серпня, 16:40
Найбільший хмарний провайдер України: топ 10 фактів про GigaCloud
Найбільший хмарний провайдер України: топ 10 фактів про GigaCloud Реклама
7 серпня, 15:39
Мобільний інтернет без «мертвих зон»: Президент підписав закон про розвиток мереж
Мобільний інтернет без «мертвих зон»: Президент підписав закон про розвиток мереж
5 серпня, 23:57

Телеком

«Мольфари», «шкілєти» та «дзюбак»: у Minecraft з'явилася локалізація галицьким діалектом
«Мольфари», «шкілєти» та «дзюбак»: у Minecraft з'явилася локалізація галицьким діалектом
Штрафи, облік та порушення: Міноборони збільшило функціонал у «Резерв+»
Штрафи, облік та порушення: Міноборони збільшило функціонал у «Резерв+»
Зафіксовано масштабний збій сервісів Google
Зафіксовано масштабний збій сервісів Google
Нова функція в «Дії»? Федоров провів опитування щодо зміни фото в паспорті
Нова функція в «Дії»? Федоров провів опитування щодо зміни фото в паспорті
В Україні зʼявиться платформа «е-Нотаріат». Федоров назвав терміни
В Україні зʼявиться платформа «е-Нотаріат». Федоров назвав терміни
«Дія» запустила першого у світі державного помічника на основі штучного інтелекту
«Дія» запустила першого у світі державного помічника на основі штучного інтелекту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
3618
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки
3445
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
3302
Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів
1795
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua