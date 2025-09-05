«Мольфари», «шкілєти» та «дзюбак»: у Minecraft з'явилася локалізація галицьким діалектом

Звичні лопата, кайло та мотика тепер називаються рискаль, дзюбак та сапка

У популярну гру Minecraft додано нову локалізацію – галицький діалект української мови

У популярній грі Minecraft з’явилася нова, незвична для мільйонів гравців локалізація – галицький діалект. Оновлення засноване на спрощеній системі різних місцевих говірок і вже привертає увагу своїми унікальними назвами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna.

Розробники та перекладачі проявили неабияку креативність, адаптуючи ігровий світ до особливостей діалекту. Ось лише деякі з нових назв:

Інструменти: звичні лопата, кайло та мотика тепер називаються рискаль, дзюбак та сапка.

Блоки: обсидіан став вобсидяном, а давні залишки – старолїтніми кавалками.

Істоти: у світі Minecraft тепер блукають не зомбі та скелети, а мерці та шкілєти. Особливо цікаві назви отримали ворожі моби: розбійники стали батєрами, заклиначі — мольфарами, а їхні малі поплічники – янтипками.

скріншот Tribuna

Щоб встановити нову локалізацію, достатньо зайти у налаштування гри та обрати «Галицька мова» зі списку.

Як відомо, Minecraft, заснований на однойменній відеогрі, став найкасовішим фільмом 2025 року, зібравши понад $816 мільйонів у світовому прокаті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Variety.

Успіх фільму частково пояснюється вірусною популярністю серед молоді, зокрема, завдяки TikTok. Деякі кінотеатри навіть повідомляли про неординарну поведінку глядачів, включаючи крики та інші витівки під час сеансів. ​